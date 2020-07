Bon Turystyczny. Sejm poparł część poprawek Senatu

Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym przewiduje świadczenie w wysokości 500 zł dla osób pobierających 500 plus oraz dla dzieci umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Na dziecko niepełnosprawne będą przysługiwać dwa świadczenia w łącznej wysokości 1000 zł.

Bonem w formie elektronicznej będzie można sfinansować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne w Polsce do 31 marca 2022 r.

2 lipca Senat wprowadził do tej ustawy 65 poprawek, argumentując m.in. że do bonu powinni mieć prawo emeryci i renciści. Izba rozszerzyła ponadto krąg uprawnionych do bonu o dzieci rodziców, którzy pracują za granicą i tam pobierają zasiłki na dzieci.

Pierwszą propozycję Senatu odrzucił w środę Sejm, drugą – przyjął.

Ustawę o Bonie Turystycznym zapowiedział podczas kampanii wyborczej prezydent Andrzej Duda. Program ma m.in. pobudzić polską branżę turystyczną, która mocno ucierpiała w wyniku pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W 2021 r. bon ma kosztować budżet państwa nie więcej niż 4 mld zł.