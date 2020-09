"SE": 500 plus nie działa. Sprawę bada rząd

Gazeta zwraca uwagę, że choć 500 plus działa od 2016 roku, to po pewnym czasie jego efekt przestał być widoczny. Chodzi o liczbę urodzin dzieci.

Cytowana przez "SE" Barbara Socha, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. polityki demograficznej, stwierdziła, że w Polsce mamy do czynienia z ujemnym przyrostem naturalnym, który wynika z tego, że "powoli odchodzi pokolenie wyżu powojennego, którego nie zbilansuje liczba nowych urodzeń".

Dziennik podaje, że rząd zdecydował się przeprowadzić badania za 600 tys. zł w sprawie dzietności Polek. Jak tłumaczy wiceminister Socha, jest to niezbędne, by lepiej zaprojektować zadania, których koszty są bez porównania większe. Jej zdaniem, nie jest też prawdą, że 500 plus nie działa.

– To jest nieprawda, dlatego, że liczba urodzeń zależy od dwóch zmiennych – dzietności i liczby kobiet w wieku rozrodczym – uważa Socha, którą cytuje "SE".

500 plus to świadczenie w wysokości 500 zł wypłacane raz w miesiącu na każde dziecko, bez względu na dochód w rodzinie.

