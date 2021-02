Klimatyczne szaleństwo

Brakuje ponad 1,3 bln zł – tak najkrócej można streścić oś sporu o nową (a tak naprawdę jedynie odświeżoną) strategię energetyczną Polski do 2040 r. Przy czym na razie dostępne jest jedynie jej streszczenie. Jednak już nawet w nim te dwie sumy są wymienione. 1,6 bln zł to tyle, ile – według szacunków – będziemy musieli zainwestować w latach 2021–2040, aby sprostać założeniom strategii. 260 mld zł z kolei to to, co maksymalnie zostanie przeznaczone z różnych programów na transformację energetyczną. Warto tu przypomnieć, że z unijnego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, czyli źródła przeznaczonego specjalnie na wspomożenie przemiany energetycznej, Polska otrzyma zaledwie 15,6 mld zł, czyli ponad stukrotnie mniej, niż wyniesie koszt zmian.