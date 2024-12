Petycja za delegalizacją Ostatniego Pokolenia. Konfederacja: Stop ekoszaleńcom

Konfederacja przygotowała petycję do szefa Prokuratury Okręgowej w Warszawie o delegalizację organizacji klimatystycznej Ostatnie Pokolenie. Petycja, którą można podpisać na specjalnie utworzonej w tym celu witrynie internetowej nosi nazwę "Stop ekoszaleńcom".

Petycja Stop ekoszaleńcom

W uzasadnieniu przedsięwzięcia wskazano szereg argumentów. "W związku z nasileniem się działań przestępczych, których uczestnikami są aktywiści grupy nazywającej się «Ostatnie Pokolenie» wnosimy o podjęcie działań mających na celu ochronę ładu społecznego oraz bezpieczeństwa obywateli poprzez ustalenie przynależności organizacyjnej osób uczestniczących w aktach wandalizmu oraz blokadzie dróg na terenie Rzeczpospolitej Polskiej pod pozorem walki ze zmianami klimatycznymi. Wnosimy także o delegalizację tych stowarzyszeń, fundacji i innych osób prawnych, które organizują, promują oraz finansują akcje tego typu" – czytamy w dokumencie.

Konfederacja przekonuje, że klimatyści pozwalają sobie zdecydowanie na zbyt wiele. "Ostatnie wzmożenie działań aktywistów Ostatniego Pokolenia pokazuje, że bierność wymiaru sprawiedliwości tylko rozzuchwala przestępców blokujących ruch w Warszawie. Obawiamy się, że w skutek tych działań dojdzie wreszcie do tragedii, jak miało miejsce to maju 2023 roku w Wiedniu, kiedy karetka utknęła w korku wywołanym blokadą klimatystów, przez co nie dotarła do potrzebującego ratunku człowieka na czas. Działania Ostatniego Pokolenia zostały uznane za przestępcze między innymi w Niemczech. Domagamy się podobnych działań przez polskie organy ścigania" – pisze.

Konfederacja: Czas na delegalizację

"Oprócz blokady dróg aktywiści klimatyczni dokonywali również ataku na pomnik Warszawskiej Syrenki czy galerię handlową Złote Tarasy w Warszawie. Z dostępnych w internecie informacji wynika, że działacze tej organizacji po pierwsze: zbierają fundusze poprzez Fundację Razem dla Klimatu oraz po drugie: są beneficjentami funduszy w ramach sieci A22, do której trafiły miliony dolarów wsparcia ze Stanów Zjednoczonych" – argumentują autorzy petycji.

"Nadszedł czas postawienia tamy rozlewającej się na ulicach stolicy anarchii, dlatego wzywamy Prokuraturę Okręgową w Warszawie do podjęcia kroków mających na celu delegalizację organizacji uderzających w porządek publiczny" – podsumowują.

