Morawiecki odpiera zarzuty ws. Zielonego Ładu. "Nigdzie nie ma mojego podpisu"

Zielony Ład to unijny program, którego celem jest osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do 2050 r. Koszty jego realizacji są gigantyczne. Łącznie do 2030 r., aby osiągnąć cele klimatyczne, Polska musi zainwestować ok. 7 proc. swojego PKB. Ok. 2,5-3 proc. PKB to koszty związane z Zielonym Ładem i Fit for 55. Unijna polityka klimatyczna będzie nas kosztować ok. 60 mld zł rocznie.

Zielony Ład oznacza wyższe koszty energii, konieczność termomodernizacji budynków czy rezygnację z aut spalinowych. Blokuje także konkurencyjność europejskich gospodarek. Przeciwko unijnym, ekologicznym rozwiązaniom protestują rolnicy. Zarówno Konfederacja, jak i PiS oskarża rząd Donalda Tuska o to, że nie próbuje blokować niekorzystnych dla Polaków rozwiązań. Rząd odpowiada, że to były premier Mateusz Morawiecki zgodził się na obecny kształt Zielonego Ładu.

Morawiecki dementuje zarzuty ws. Zielonego Ładu

W wywiadzie na kanale Dla Pieniędzy na YT Mateusz Morawiecki wyjaśnił, że w czasie swoich rządów nie zgodził się na żadne szkodliwe dla Polski przepisy. – Nie tylko nigdzie nie ma mojego podpisu pod Zielonym Ładem, ale w roku 2019 na Radzie Europejskiej zapewniłem wyłączenie Polski, jako kraju, który nie może się zobowiązać na neutralność klimatyczną, która wtedy była na agendzie. W roku 2020 również cele klimatyczne zostały przyjęte tylko dla Unii, nie dla Polski. Jest to ujęte w stenogramach – przekonywał były premier.

– Między rokiem 2019 a 2023, czyli pod koniec naszego rządu, Komisja Europejska i tak pchała rozporządzenia i dyrektywy. Nie były one możliwe do zablokowania, ponieważ użyto kwalifikowanej większości. Aby to zablokować, trzeba mieć grupę kilku większych państw. Myśmy byli osamotnieni – powiedział wiceprezes PIS. I podkreślił, że jego rząd protestował przeciwko najbardziej szkodliwym dla Polski rozwiązaniom i złożył skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE. – Tam, gdzie mogłem, walczyłem bardzo ostro i byłem skuteczny. Dopóki byliśmy przy władzy, pakiet Zielonego Ładu nie został wdrożony – zaznaczył.

