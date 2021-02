Morawiecki wskazał drogę do jak najszybszego otwarcia gospodarki

Szef rządu opublikował w poniedziałek wpis na swoim profilu na Facebooku. Wyraził w nim nadzieję, że "odporność zbiorowa, którą stopniowo nabywamy, dzięki szczepieniom, doprowadzi do przygaszenia pandemii na tyle, że będziemy mogli otworzyć gospodarkę jak najszerzej". "Nasza logistyka jest stale rozbudowywana i usprawniana" – podkreślił.

"Teraz jedyne, czego potrzebujemy, to kolejne dawki szczepionek i dyscyplina, odpowiedzialność oraz solidarność Polaków" – napisał premier. Jak dodał, "szczepienia i nasza odpowiedzialność to najlepsza droga do jak najszybszego otwarcia gospodarki".

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane

Mamy 3 890 nowych przypadków zakażenia koronawirusem oraz 17 kolejnych ofiar śmiertelnych – przekazało w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (699), pomorskiego (545), podkarpackiego (363), śląskiego (306), dolnośląskiego (254), małopolskiego (234), kujawsko-pomorskiego (217), wielkopolskiego (217), lubuskiego (204), warmińsko-mazurskiego (158), łódzkiego (138), zachodniopomorskiego (111), lubelskiego (101), świętokrzyskiego (85), podlaskiego (79), opolskiego (52).

Jak przekazano w raporcie, 127 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało także, że z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 14 osób.

Według danych MZ, łączna liczba zakażeń wzrosła w poniedziałek do 1 642 658, z czego 42 188 osób zmarło. Wyzdrowiało 1 384 373 chorych.

