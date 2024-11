Nie Nawrocki i nie Czarnek? "Kaczyński postawi na Morawieckiego"

O wyborze, jaki dokonuje się obecnie w Prawie i Sprawiedliwości Elżbieta Jakubiak mówiła w rozmowie z "Wprost". Była posłanka tej partii stwierdziła, że bez względu na wynik prawyborów w Koalicji Obywatelskiej, kandydat PiS będzie miał po drugiej stronie kandydata rozpoznawalnego. Z tego względu, na takiego samego musi postawić partia Kaczyńskiego.

Kandydat PiS na prezydenta. Ani Czarnek ani Nawrocki?

– Zbudowanie pozycji Czarnka czy Nawrockiego wymagałoby ogromnych nakładów finansowych i czasu. A PiS nie ma ani jednego ani drugiego – oceniła.

Jakubiak wyraziła pogląd, że obecnie Jarosław Kaczyński zastanawia się, jak dobitnie wyjaśnić członkom partii, że plan jest prosty – "jeśli nie zdobędziemy urzędu prezydenta, jesteśmy skazani na marność, brak kasy, nicość". – Kaczyński musi pokazać, że jego decyzja jest podsumowaniem racjonalnych przemyśleń, sytuacji, które zna z przeszłości – podkreśliła, wskazując, że dokładnie w taki sam sposób kalkuluje Donald Tusk. – Zastanawia się, jak pozyskać dodatkowe głosy w drugiej turze – wyjaśniła.

Jakubiak: Kaczyński postawi na Morawieckiego

Zdaniem byłej posłanki PiS, Kaczyński postawi na Mateusza Morawieckiego. – I gdybym doradzała w kampanii, to oparła bym ją na postaci znanej i sprawdzonej. PiS oparł swoje rządzenie na Planie Morawieckiego. To była świadoma decyzja z użyciem nazwiska, to był plan wyjścia z doktryny Balcerowicza. Na tym polegała solidarna polska, której chciał Lech Kaczyński. Budowa zamożnej Polski, aspiracyjnej i odważnej – tłumaczyła Jakubiak.

– Myślę, że plan kampanii dla PiS-u zbudowali Polacy, którzy ruszyli do boju o budowę CPK, obronę polskiej nauki. To opinia publiczna wyrzuciła ruskiego trolla ze spółki zbrojeniowej – podkreśliła.

