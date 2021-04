Jeden z rządowych programów wsparcia rodzin nie będzie przedłużony

Bon turystyczny to forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Pomoc to jednorazowe świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Za pomocą bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju.

Nie będzie przedłużenia programu

Na realizację bonu rząd przeznaczył 3,5 mld złotych. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak dotąd świadczenie nie spotkało się z zainteresowaniem Polaków. Tylko 10 proc. z tej kwoty zostało wydane na usługi turystyczne. Pozostała część pieniędzy nie została podjęta przez beneficjentów programu.

Jak donosi portal money.pl rząd nie planuje przedłużenia bonu turystycznego. Według pierwotnych założeń termin na wykorzystanie świadczenia mija 1 marca 2022 roku.

– Po licznych konsultacjach z branżą turystyczną uznaliśmy, że priorytetem powinno być wykorzystanie bonu turystycznego już podczas najbliższego sezonu wakacyjnego. I stąd lada chwila będzie promowany. Będziemy o nim przypominać – powiedział w rozmowie z portalem Andrzej Gut-Mostowy, wiceminister rozwoju, pracy i technologii.

Wiceszef resortu dodaje także, że jeśli po obecnym sezonie wakacyjnym okaże się, że duża część środków nie została wykorzystana, wtedy ministerstwo podejmie rozmowy nad ewentualnym przedłużeniem terminu ważności bonu.

Krytyka

Propozycja rządu dla rodzin i branży turystycznej od początku spotkała się z krytyką Konfederacji, która uważa bon turystyczny za "protezę".

– Bon turystyczny to proteza, jednorazowy strzał. Jedynym systemowym rozwiązaniem wobec realnej zapaści, której doświadcza turystyka byłoby znaczące obniżenie podatków – ocenił w jednym z wywiadów Robert Winnicki

