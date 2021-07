Dolnośląscy samorządowcy wesprą organizatorów Forum Ekonomicznego w Karpaczu

Tegoroczne Forum Ekonomiczne po raz drugi z rzędu odbędzie się w dolnośląskim Karpaczu. To efekt wygranego przetargu przez konsorcjum złożone z sześciu podmiotów,: gminy Karpacz, miasta Wrocławia, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Hotelu Gołębiewski, portu lotniczego Wrocław oraz Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej.

Jak przyznaje Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum, umowa z konsorcjum była ważna dla organizatorów z kilku powodów.

– Po pierwsze: jeśli chodzi o infrastrukturę - po 30 latach nie doczekaliśmy się w poprzedniej lokalizacji żadnych inwestycji, które umożliwiałyby tańsze zorganizowanie tej imprezy. Po drugie: zwycięskie konsorcjum gwarantuje nam realizację szeregu zadań, które wcześniej były na naszych barkach. Uznaliśmy, że gdy część zadań przejmą partnerzy, uzyskamy większą swobodę w realizacji podstawowych funkcji związanych z organizacją konferencji, jak: zaproszenie gości czy przygotowanie programu Nie bez znaczenia była też ponad polityczna chęć współpracy – mówi Berdychowski.

I dodaje, że konsorcjum to inicjatywa, która angażuje wiele różnych samorządów, by współpracować przy organizacji Forum Ekonomicznego.

Karpacz gotowy na Forum

Dolnośląski Karpacz, w którym przez kolejne sześć lat odbędzie się polskie Davos, dysponuje kilkunastoma tysiącami miejsc noclegowych, a także wieloma przestrzeniami, gdzie mogą się odbyć imprezy towarzyszące kongresowi. To między innymi: stadion lekkoatletyczny, hala widowiskowo-sportowa, obiekty kulturalne, parki czy deptak miejski. Gospodarzem większości spotkań będzie Hotel Gołębiewski, zlokalizowany u podnóża najwyższego szczytu Karkonoszy – Śnieżki. Przy okazji zapewni komfortową bazę hotelową, szczególnie, że organizatorzy potrzebują aż 3 tys. pokoi.

Co jeszcze Karpacz ma do zaoferowania organizatorom i uczestnikom Forum Ekonomicznego?

– Najważniejszym czynnikiem jest odpowiednia infrastruktura, bo to głównie ona przesądziła o tym, że Forum Ekonomiczne opuściło Krynicę. Karpacz jest w stanie zapewnić koncentrację głównych wydarzeń w jednym miejscu, co będzie ułatwieniem logistycznym - zarówno dla gości, jak i dla organizatorów. Centralnym punktem Forum Ekonomicznego będzie Karpacz i Hotel Gołębiewski, który posiada nowoczesne Centrum Konferencyjno-Kongresowe obejmujące m.in.: 28 sal konferencyjnych, dwie sale kongresowe i dużą salę kinową. Tak obszerne zaplecze konferencyjne pozwoli „skumulować” główne wydarzenia w jednym miejscu i ułatwi gościom przemieszczanie się między nimi. W salach kongresowych, poza organizacją spotkań, możliwa będzie organizacja koncertu oraz bankietu, a przestronne korytarze i otoczenie hotelu zostaną zaaranżowane na powierzchnie wystawiennicze dla partnerów. Chcemy, aby podczas tych kilku dni Forum „żyło” całe miasto, w związku z tym eventy pojawią się także w przestrzeni miejskiego deptaka, na Stadionie Lekkoatletycznym im. Ireny Szewińskiej oraz w obiektach hotelarskich i gastronomicznych – mówi Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza.

A jakie konkretnie korzyści widzą dla siebie członkowie zwycięskiego konsorcjum?

- Zwycięska oferta, którą zbudował Dolny Śląsk to rezultat bardzo dobrej współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego, Miasta Wrocław oraz Miasta Karpacz. Stolica naszego regionu - Wrocław, a także nasz Port Lotniczy, to istotni partnerzy którzy mają wiele do zaoferowania i z pewnością będą chcieli wykorzystać szanse i możliwości, jakie niesie ze sobą Forum Ekonomiczne. Karpacz będzie wizytówką Dolnego Śląska podczas Forum. To właśnie tam, w mieście pod Śnieżką odbędzie się do ważne wydarzenie. Forum będzie jednak oddziaływać na cały region. Setki gości, wiele imprez towarzyszących, które będą odbywać się w okolicznych miastach to wyjątkowa okazja zaprezentowania swojej oferty i zachęcenia gości do kolejnych odwiedzin na Dolnym Śląsku. Chcemy, aby wszyscy uczestnicy Forum stali się ambasadorami naszego regionu i wracali do nas nie tylko na kolejne edycje tego wydarzenia, ale także przy okazjach biznesowych i prywatnych – twierdzi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego, który podkreśla, że pomysł wspierali wszyscy lokalni samorządowcy i politycy bez względu na partyjne barwy.

– W czasie Forum chcemy pokazywać nie tylko walory turystyczne naszego regionu. Jesteśmy niezwykle atrakcyjni inwestycyjnie, mamy dobrze rozwiniętą sieć dróg i szlaków kolejowych, a co najważniejsze dysponujemy specjalistami potrafiącymi sprawnie obsłużyć potencjalnych inwestorów. Mowa przede wszystkim o Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. To nie przypadek, że swoją działalność ulokowali tu tacy potentaci jak Amazon, Google, Nokia, LG czy Mercedes. Oferujemy atrakcyjne warunki prowadzenia biznesu, a jako region wielokulturowy jesteśmy otwarci i niezwykle cenimy sobie kontakty i nawiązywanie wszelkich relacji. Jako gospodarz regionu mogę nieskromnie powiedzieć, że nasza obecna pozycja w Europie jako regionu nowoczesnego, innowacyjnego i otwartego wynika między innymi właśnie z umiejętnego wykorzystywania takich szans jak ta, która właśnie przed nami stoi – uzupełnia Przybylski.

A Remigiusz Szczytko, koordynator w Dziale Współpracy Międzynarodowej w Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, dodaje:

– Forum Ekonomiczne jest wydarzeniem, podczas którego spotykają się najważniejsi eksperci, instytucje gospodarcze, społeczne i polityczne Polski oraz innych krajów regionu. To także wydarzenie, na którym skutecznie można prezentować Dolny Śląsk jako miejsce atrakcyjne dla inwestorów, otwarte na świat i pełne firm z innowacyjnymi pomysłami biznesowymi. Dla wszystkich zainteresowanych tym regionem pod kątem prowadzenia biznesu jednym z ważniejszych wydarzeń na Forum będzie prezentacja przygotowanej przez DAWG Analizy gospodarczej Dolnego Śląska – kompleksowego i aktualnego raportu stworzonego dla przedsiębiorców, samorządowców i ekonomistów – twierdzi Szczytko.

Korzyści z udziału w wydarzeniu widzi dla siebie także wrocławski port lotniczy.

– Nasze lotnisko to okno na świat dla Wrocławia i Dolnego Śląska, dlatego tak ważne jest dla nas uczestnictwo w Forum. To niepowtarzalna okazja do zabrania głosu w panelach dyskusyjnych o istotnych kwestiach dotyczących gospodarki, ale przede wszystkim w debatach poświęconych branży lotniczej. Port Lotniczy Wrocław, jedno z największych lotnisk regionalnych w Polsce, będzie odgrywał wiodącą rolę w panelach branżowych. Poprowadzimy m.in. dyskusje na temat przyszłości transportu lotniczego w dobie kryzysu COVID-19, porozmawiamy o tym, jak znowu otworzyć okno na świat i jaka jest przyszłość turystyki post pandemicznej. To dziś ważne i aktualne tematy, którymi żyje branża ale i cały świat – uważa Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław.

W ocenie Zygmunta Berdychowskiego, tak entuzjastyczne nastawienie członków konsorcjum, powoduje, że na Dolnym Śląsku stworzyła się wymarzona atmosfera.

– To atmosfera, w której partnerzy bardzo chcą być partnerami, jest otwartość na problemy i znacznie łatwiej wspólnie rozwiązywać sporne kwestie. Te wszystkie przesłanki zadecydowały o tym, że komisja przetargowa Rady Programowej Forum Ekonomicznego podjęła taką, a nie inną decyzję – podsumowuje Berdychowski.