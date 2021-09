Płaca minimalna i stawka godzinowa w górę. Zapadła ważna decyzja rządu

Rząd na przyjęcie rozporządzenia w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 roku miał czas do 15 września. Wcześniej, na forum Rady Dialogu Społecznego, partnerom społecznym nie udało się dojść do porozumienia w tej kwestii, co nałożyło na Radę Ministrów obowiązek ustalenia wysokości minimalnej pensji właśnie w formie rozporządzenia.

Płaca minimalna w 2022 roku

We wtorek Rada Ministrów ustaliła, że w 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosiło 3010 zł. To 210 zł więcej, niż wynosi minimalna pensja w bieżącym roku (2800 zł), co oznacza wzrost o 7,5 proc.

Z kolei powiązana z wysokością minimalnej pensji stawka godzinowa została ustalona na poziomie minimum 19,70 zł. Oznacza to wzrost o 1,40 zł względem roku 2021.

– Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw domowych, podnosząc dochody pracowników wymagających szczególnej ochrony, zwłaszcza w czasie pandemii – tłumaczy minister Maląg.

W przyszłym roku płaca minimalna stanowić będzie 50,8 proc. prognozowanego na 2022 rok przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (5922 zł). Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2022 roku.

"Chcemy, aby sytuacja Polaków była jak najlepsza"

Minister rodziny polityki społecznej Marlena Maląg przypomniała, że w 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł, obecnie wynosi 2800 zł, a od 1 stycznia 2022 roku – 3010 zł. To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72 proc. – To jest bardzo duży wzrost – powiedziała Marlena Maląg wskazując, że dzięki decyzjom rządu realnie poprawia się sytuacja ekonomiczna polskich rodzin.

