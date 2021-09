Odbiór paczek na stacjach Orlenu. Nowy plan Obajtka

Orlen zainaugurował usługę automatów do odbioru paczek na swoich stacjach w ramach usługi Orlen Paczka. Już dziś zainstalowanych jest 200 automatów, do końca roku ich liczba ma wzrosnąć do 500 sztuk, a do końca 2022 roku – do 2 000 sztuk.

– Do końca roku chcemy mieć 500 automatów do odbioru paczek, a do końca 2022 roku - 2 tys. urządzeń. I to nie koniec, planujemy mocno intensyfikować liczbę tych urządzeń w przyszłości – powiedział na konferencji prasowej w poniedziałek prezes koncernu Daniel Obajtek.

twitter

Odbiór następnego dnia po nadaniu

W ramach usługi Orlen Paczka działa dziś około 6 tys. stacjonarnych punktów przyjmowania i wydawania paczek, w tym 1,1 tys. na stacjach Orlen, około 1 tys. w punktach Ruchu i około 4 tys. w punktach partnerskich.

– Dążymy do tego, żeby docelowo większość paczek była odbierana następnego dnia po nadaniu – dodała członek zarządu ds. detalu Patrycja Klarecka.

Zgodnie ze strategią Orlen 2030, koncern planuje zainwestować do końca 2030 roku ok. 11 mld zł w segment detaliczny.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Czytaj też:

Sasin podał możliwy termin przejęcia PGNiG przez OrlenCzytaj też:

Spychalski przejdzie do Orlenu? Rzecznik dementuje doniesienia Onetu