Prezydent wręczył nominacje generalskie. "Panowie wiedzą, jaka to odpowiedzialność"

– Nie jest łatwo przyjąć nominację generalską w czasach, w jakich żyjemy, gdy za naszą granicą toczy się prawdziwa pełnoskalowa wojna z setkami zabitych żołnierzy, płaczem zgwałconych kobiet, ze śmiercią dzieci, ze zniszczonymi osiedlami i miastami. Panowie wiedzą, jaka to odpowiedzialność przyjąć dziś taką nominację – stwierdził prezydent podczas uroczystości.

Jak dodał, generalski awans oznacza nie tylko prestiż i podsumowanie wzorowej służby, ale to też zobowiązanie na przyszłość do służby jeszcze bardziej wytężonej i odpowiedzialnej.

Prezydent do generałów: Nie ma nic ważniejszego niż niepodległa i suwerenna ojczyzna

– Życzę sił, by zawsze były w najtrudniejszych momentach. Macie doświadczenie bojowe z misji z Iraku, z Afganistany, z innych miejsc, których nie można wymieniać. Nie mam wątpliwości że podołacie tym zadaniom – powiedział. Zaznaczył, że "nic ważniejszego dziś dla nas nie ma niż niepodległa i suwerenna ojczyzna".

Prezydent podziękował obecnemu podczas uroczystości szefowi MON Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi za podpisane niedawno umowy m.in. na śmigłowce Apache, "które wzniosą polskie siły powietrzne na światowy poziom" i lekkie transportery opancerzone produkowane w Polsce.

– Naszym zadaniem jest zapewnienie, by żołnierz służył w jak najbezpieczniejszych warunkach, bo ważne jest, by wrócił do domu – mówił Duda na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego.



Reforma systemu kierowania i dowodzenia armią

– Przed nami także reforma systemu kierowania i dowodzenia. Przed nami wiele zmian, które powinny być wprowadzone i które – mam nadzieję – przyniesie przygotowana przeze mnie i moich współpracowników we współpracy z MON ustawa znajdująca się w Sejmie. Mam nadzieję, że szybko się stanie częścią naszego systemu – stwierdził.

Prezydent wręczył też odznaczenia państwowe osobom zasłużonym dla bezpieczeństwa militarnego Polski, w tym szefowi Komitetu Wojskowego NATO admirałowi Robowi Bauerowi.



– Dziękuję za niezwykłą odwagę i niezwykłe bohaterstwo. Jestem za to ogromnie wdzięczny – mówił Duda.

