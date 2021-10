Gowin alarmuje: Mamy do czynienia z oszustwem

Budżetem na 2022 roku Sejm zajmuje się na rozpoczętym w środę dwudniowym posiedzeniu.

Szef Porozumienia Jarosław Gowin jest w gronie osób, które twierdzą, że projekt niewiele mówi o prawdziwym stanie finansów państwa, ponieważ coraz więcej wydatków rząd ukrywa poza budżetem. Czym to się może skończyć? – Tym, z czym już musimy się mierzyć, czyli ogromną drożyzną. Od wielu tygodni wskazuję, pokazał to zresztą raport NiK-u, że mamy ogromny dług ukryty – komentował były wicepremier Jarosław Gowin w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

– Będę uczestniczył w tej debacie nad budżetem z poczuciem, że mamy do czynienia z pewnym trikiem, by nie powiedzieć oszustwem księgowym. Mateusz Morawiecki zdecydował się ukryć ogromną kwotę wydatków. Liczy na to, że negatywne skutki ukrytego długu nie ujawnią się przed wyborami – dodał były minister rozwoju.

Budżet na przyszły rok. Co zakłada?

28 września br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2022.

Dochody budżetu państwa wyniosą 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2022 r. wyniesie nie więcej niż 30,9 mld zł.

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie - m.in. poprzez inwestycje – rozwoju gospodarki, która wraca na ścieżkę wzrostu po kryzysie.Kontynuowane też będą priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej.

W projekcie przyjęto:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 481,4 mld zł,

limit wydatków budżetu państwa na poziomie 512,4 mld zł,

deficyt budżetu państwa w wysokości 30,9 mld zł,

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 2,8% PKB,

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 56,6 % PKB.



Czytaj też:

Sadowski: Potrzebna jest redukcja podatków i wydatków rządowychCzytaj też:

"To korzyść dla wszystkich". Premier przedstawił ulgę sponsoringową