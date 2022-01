Gigantyczne straty niemieckiej gospodarki. Podano oficjalne dane

IW wyliczył, że duża część strat wynika z mniejszej konsumpcji prywatnej – m.in. z powodu lockdownów. Ponadto zmniejszyły się inwestycje przedsiębiorstw. Nastąpił gwałtowny spadek obrotów z zagranicą.

W rezultacie realny produkt krajowy brutto (PKB) w drugim kwartale 2020 roku spadł o jedenaście procent rok do roku. Według badania, w drugim roku pandemii decydujące znaczenie miały problemy w łańcuchach dostaw: brakujące komponenty spowodowały szczególne problemy w przemyśle motoryzacyjnym.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku może dojść do kolejnych braków w wysokości 50 mld euro, uważa instytut. Podnoszenie się gospodarki po pandemii "potrwa lata". Nawet jeśli do końca 2022 r. produkt krajowy brutto osiągnie ponownie poziom sprzed kryzysu, to i tak będzie istniała "znaczna przepaść" w wynikach gospodarczych w porównaniu z sytuacją, gdyby nie było pandemii.

"Nowy wariant koronawirusa Omikron daje jednak również powody do nadziei", wyjaśnia ekonomista IW Michael Groemling. "Jeśli w tym roku wejdziemy w fazę endemiczną, sprawy powinny znów zacząć wyglądać lepiej".

WHO: Prawdopodobnie zbliża się koniec pandemii koronawirusa w Europie

Hans Kluge, dyrektor regionalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę, przyznał w niedzielę, że "prawdopodobnym" jest zbliżanie się do końca pandemii koronawirusa na kontynencie – poinformowała agencja AFP.

"To prawdopodobne, że kontynent zmierza w kierunku pokonania pandemii" – powiedział Kluge, dodając, że nadal konieczne jest zachowanie ostrożności ze względu na dużą zdolność wirusa do mutacji.

Dyrektor regionalny WHO ocenił, że do marca 2022 roku około 60 proc. Europejczyków może zakazić się wariantem Omikron. Po osiągnięciu szczytu zakażeń "wykształcona zostanie kilkutygodniowa odporność populacyjna wynikająca z kampanii szczepień lub przejścia choroby COVID-19" – wskazał Kluge. "Oczekujemy, że sytuacja znacząco się uspokoi przed nawrotem choroby w okolicach końca roku, jednak powrót ten nie będzie oznaczał powrotu pandemii" – dodał.

Obejmujące 53 kraje biuro WHO na Europę podało, że w regionie w połowie stycznia wariant Omikron odpowiadał za 15 proc. wszystkich nowych zakażeń koronawirusem. Na początku miesiąca nowy wariant SARS-CoV-2 zidentyfikowano u 6 proc. nowo zakażonych.

