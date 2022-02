We wtorek rusza akcja rozliczeń PIT za 2021 r.

"Zapraszamy wszystkich do korzystania z naszych e-usług i rozliczania podatków drogą elektroniczną, w tym przez Twój e-PIT. To wygoda i oszczędność czasu. Wystarczy zalogować się do cieszącego się dużą popularnością e-Urzędu Skarbowego oraz wybrać usługę Twój e-PIT. Następnie sprawdzić lub zmienić swoje dane i wysłać deklarację. Usługa uwzględnia formularze PIT-37, PIT-38 oraz PIT-28 i PIT-36" – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

– W zeznaniu przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową uwzględnionych jest szereg informacji takich jak dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci, zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia. Co ważne, nawet jeśli podatnik nie złoży zeznania, to 2 maja br. Krajowa Administracja Skarbowa zaakceptuje zeznanie PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie podsiadanych danych. Dzięki usłudze Twój e-PIT, zeznanie roczne zawsze będzie złożone w terminie – przypomina szef KAS Magdalena Rzeczkowska.

Wszyscy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT, otrzymają zwrot podatku w skróconym czasie do 45 dni.

Twój e-PIT. Najważniejsze informacje

Twój e-PIT to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Podatnik, który skorzysta z tej usługi nie musi wypełniać wniosków, aby rozliczyć swój podatek przy jej użyciu.

Jego zeznanie podatkowe uzupełnione o dane zgromadzone przez administrację skarbową czeka na niego w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym na podatki.gov.pl. Wprowadzenie takiej usługi stało się możliwe dzięki rozbudowie zasobów informatycznych Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej.

