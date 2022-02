Sasin odwiedził Wall Street. Spotkał się z zarządem giełdy

– Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie z zarządem giełdy. Towarzyszył mi w tym spotkaniu minister rozwoju i technologii Piotr Nowak, panowie prezesi: prezes Giełdy Papierów Wartościowych warszawskiej giełdy Marek Dietl i pan Marcin Chludziński, prezes KGHM. Rozmawialiśmy po pierwsze o możliwościach współpracy firm polskich i amerykańskich, (…) o współpracy obu giełd. Giełda Papierów Wartościowych, która obchodzi 30-lecie, jest nieco młodsza niż giełda nowojorska, ale historycznie obie są rówieśniczkami – powiedział Jacek Sasin podczas briefingu prasowego.

Wicepremier wskazał, że w czasie rozmów bardzo dużo miejsca poświęcono kondycji polskiej gospodarki. – To niezwykle ważne dla potencjalnych amerykańskich inwestorów. Przekazywaliśmy informacje o tym, że polska gospodarka ma się dobrze, że (...) przeszła suchą stopą przez pandemię koronawirusa i wywołany tym kryzys, że mamy rekordowy wzrost gospodarczy 5,6 proc. w roku ubiegłym i że prognozy, które formułują międzynarodowe organizacje, jak również Komisja Europejska, na ten rok są równie dobre – podkreślał szef MAP.

Sasin wskazał, że z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje, że polskie spółki energetyczne zostaną niejako "oczyszczone" z aktywów węglowych: – Spółki energetyczne będą mogły pozyskiwać finansowanie również ze strony amerykańskich podmiotów finansowych. Chcemy, żeby tak było. Mamy nadzieję, że ta informacja, która była bardzo dobrze przyjęta, będzie też zachętą, żeby do takich inwestycji dochodziło.

"To historyczna chwila"

W poniedziałek w Waszyngtonie KGHM SA podpisał z amerykańskim NuScale Power umowę na budowę reaktorów atomowych SMR. W perspektywie najbliższych 7-8 lat pierwsze reaktory tego typu będą mogły zacząć pracę w Polsce.

Umowa finalizuje kilkumiesięczną współpracę między polskim koncernem a amerykańską spółką. We wrześniu zostało podpisane porozumienie między oboma podmiotami, a dziś umowa na budowę reaktorów SMR, czyli technologii małych reaktorów modułowych. Zgodnie z umową będą one dostarczały prąd dla KGHM, które jest drugim co do wielkości odbiorcą energii elektrycznej w Polsce.

Obecny przy podpisywaniu umowy wicepremier Jacek Sasin określił podpisanie umowy jako "historyczną chwilę".

– To ważne wydarzenie nie tylko w wymiarze gospodarczym, dla dwóch wielkich, wspaniałych światowych firm. Nuscale i KGHM. To wydarzenie, które jest, nie zawaham się tego powiedzieć, historycznym wydarzeniem również dla Polski, dla naszej polskiej przyszłości – stwierdził.