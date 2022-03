UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie PKN Orlen z PGNiG

"Pozytywna decyzja prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez PGNiG i Orlen środka zaradczego w postaci zobowiązania do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką zależną Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu (GSP) w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia z Orlen" – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PGNiG i Orlen zobowiązują się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i Orlen.

Obajtek: Przejęcie może zostać sfinalizowane do końca roku

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek poinformował, że warunkowa zgoda UOKiK na przejęcie PGNiG przez Orlen oznacza, że cały proces może zostać sfinalizowane do końca obecnego roku.

– Na tę decyzję nie czekaliśmy z założonymi rękami. Równolegle prowadziliśmy prace, aby przygotować cały proces od strony organizacyjno-technicznej. Dzięki temu PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r. – powiedział Obajtek cytowany w komunikacie.

Podkreślił, że w ciągu ostatnich czterech lat koncern podjął decyzję o inwestycjach w modernizację istniejących aktywów i zainicjował nowe projekty wzmacniając kompetencje w obszarze petrochemii, energetyki oraz badań i rozwoju.

– Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach – dodał Obajtek.

