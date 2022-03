Saryusz-Wolski: W obecnej sytuacji środki z KPO niczego nie rozwiązują

We wtorek wieczorem minister rozwoju i technologii Piotr Nowak poinformował, że zapadła polityczna decyzja w KE o uruchomieniu dla Polski środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy. Okazało się jednak, że na razie żadnych decyzji nie ma i nadal nie wiadomo, czy i kiedy należne nam pieniądze zostaną "uwolnione".

"Upokarzające warunki"

– Nie ma formalnej decyzji o przyznaniu Polsce środków z KPO. Pamiętajmy jednak, że to są pieniądze pożyczone, trzeba je będzie zwrócić, są także przeznaczone na bardzo sprecyzowane cele, niezwiązane z uchodźcami – mówił na antenie Polskiego Radia 24 eurodeputowany PiS Jacek Saryusz-Wolski.

Polityk dodał, że "środki z KPO służą głównie do realizacji unijnej polityki klimatycznej i cyfrowej, dziś niczego nie rozwiązują, a są dawane na upokarzających warunkach". – Zmuszają nas do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, co jest naruszaniem suwerenności polskiego państwa – wyjaśnił europoseł.

– Kampania przeciwko Polsce w sprawie tzw. praworządności osłabiała wschodnią flankę NATO i Polskę, dzieliła Zachód, mówiła o tym także ambasador Mosbacher – stwierdził Saryusz-Wolski.

Sejm: Prace nad projektami ws. Sądu Najwyższego

W czwartek Sejm zajmie się pięcioma projektami ustaw ws. SN: prezydenckim, autorstwa PiS, autorstwa Solidarnej Polski i dwoma złożonymi przez opozycję, zakładającymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Projekt prezydenta zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej SN, sędziowie, którzy w niej orzekają, mieliby możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku. W SN miałaby zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Spośród wszystkich sędziów SN, z wyjątkiem m.in. prezesów izb SN, miałyby być wylosowane 33 osoby, spośród których prezydent wybierać ma na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.

Czytaj też:

Nowak o rozmowach ws. KPO: Usłyszałem, że jest polityczna zgoda