Elon Musk chce kupić Twittera. Złożył ofertę

Na początku kwietnia miliarder kupił akcje, które odpowiadają za 9,2 proc. udziałów spółki. Teraz chce podjąć kolejne kroki. Przekazał, że wniosek w sprawie transakcji trafił już do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Musk składa ofertę zakupu Twittera

Po zakupie akcji Musk odrzucił jednak zaproszenie do zarządu spółki, co według analityków sygnalizowało jego zamiary przejęcia, ponieważ miejsce w zarządzie ograniczyłoby jego udziały do niespełna 15 proc.

Musk poinformował Twittera, że jest to jego "najlepsza i ostateczna oferta" i zapowiedział, że ponownie rozważy swoją inwestycję, jeśli zarząd ją odrzuci.

"Od momentu dokonania inwestycji zdaję sobie sprawę, że w obecnej formie firma nie będzie ani dobrze prosperować, ani służyć temu społecznemu imperatywowi. Twitter musi zostać przekształcony w prywatną firmę" – napisał Musk w liście do prezesa Twittera Breta Taylora.

– Twitter ma niezwykły potencjał. Ja go uwolnię – powiedział w czwartek.

Twitter zbanował Trumpa

Po tym, jak Twitter usunął konto ówczesnego prezydenta USA Donalda Trumpa, Musk zatweetował: "Wiele osób będzie bardzo niezadowolonych z tego, że zaawansowane technologie z Zachodniego Wybrzeża są de facto arbitrem wolności słowa".

Następnie Trump, już po przegranych wyborach prezydenckich, próbował stworzyć konkurencję dla Twittera i Facebooka. Jego serwis – Truth Social – zachęca, aby „podążać za prawdą”, choć obecnie serwis Trumpa jest dostępny tylko w USA. Nawet w Ameryce trudno na razie mówić o tym, aby Truth Social odniósł spektakularny sukces.

Wielkiej popularności nie zdobyły też inne serwisy, tworzone jako konkurencja dla Twittera czy Facebooka, jak choćby Parler, Rumble, Gettr czy Gab. Nie udała się również próba stworzenia polskiej alternatywy dla amerykańskich mediów społecznościowych.

