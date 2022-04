"To wyzwanie". Wiceminister finansów o zmianach podatkowych

W rozmowie z Polskim Radiem wiceszef resortu finansów mówił o zmianach w polskim systemie podatkowym. – Projekt, który dziś mamy jest wynikiem dialogu z organizacjami księgowych, stowarzyszeń grupujących biura rachunkowe i doradców podatkowych – podkreślał Artur Soboń. Zdaniem polityka ten głos "jest kluczowy w niektórych rozstrzygnięciach".

Soboń: Obniżka podatku to wyzwanie

Wiceminister, zapytany o obniżkę podatku do 12 proc., zaznaczył, że "jest to wyzwanie". – Trzeba przygotować systemy informatyczne i księgowe, ale to oznacza po pierwsze niższe podatki, ale po drugie podatki bardziej stabilne, przewidywalne, czytelne i zrozumiałe – przekonywał Soboń. Wskazał też na możliwości prawne. – To możliwe prawnie pod jednym warunkiem, że to korzystne dla podatników i to warunek, który spełniamy – tłumaczył.

Według Sobonia, sytuacja polskich finansów publicznych jest "bezpieczna". – Mamy dane za rok 2021, nie prognozy, a faktyczną realizację dochodów i wydatków, zakończył się on deficytem sektora finansów publicznych w wysokości 1,9 pkt. proc. – wyjaśnił wiceszef resortu finansów. Dodał, że średnia europejska wynosi 4,7 proc. – Jesteśmy poniżej średniej i to dużo mniej niż sami zakładaliśmy. Powodem jest rekordowy wzrost gospodarczy – zaznaczył Soboń.

Co dalej z tarczą antyinflacyjną?

Na pytanie o tarcze antyinflacyjne, wiceminister odpowiedział, że trwają rozmowy. – Będziemy się zastanawiać, czy przedłużać rozwiązania, które mamy, wprowadzamy kolejne. W związku z rosnącymi cenami żywności wprowadzamy instrument w postaci dopłat do nawozów – wskazał. Zwrócił uwagę, że kluczowe jest obecnie "uniezależnienie się od dostaw rosyjskich surowców".

