"Wakacje kredytowe" i comiesięczne dopłaty. Rząd ogłosił wsparcie dla kredytobiorców

Przyszłość przed Polską wcale nie musi rysować się w czarnych barwach – mówił podczas otwarcia XIV Europejskiego Kongresu Gospodarczego szef polskiego rządu.

Wsparcie oparte na 3 filarach

Premier podczas kongresu ogłosił m.in. trzy filary wsparcia dla kredytobiorców. Pierwszy filar to tzw. "wakacje kredytowe". W 2022 i 2023 roku przez 3 miesiące nie trzeba będzie spłacać kredytu, co daje łącznie pół roku bez opłat. – Jedna rata kredytowa w kwartale w roku 2022 i 2023 zostanie niejako właśnie przesunięta do spłaty bez odsetek, czyli łącznie w tym okresie będzie to 8 rat kredytowych. Jeżeli ktoś płaci dziś ratę kredytową na przykład 1500 zł i ta rata została podniesiona na 2400 zł – o 900 zł załóżmy – to cztery razy w roku, ta rata kredytowa 2400 zł będzie przesunięta do spłaty bez odsetek – tłumaczył Morawiecki.

Filar ten dotyczy wszystkich, którzy mają kredyt hipoteczny w polskiej walucie. Wymogiem jest złożenie wniosku dostępnego przez bankowość elektroniczną.

Pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami

Drugim filarem jest pomoc dla tych kredytobiorców, którzy mają przejściowe problemy finansowe. Mogą oni liczyć na dopłaty w wysokości do 2 tys. zł miesięcznie przez okres nawet 3 lat. Jak wskazuje KPRM, "to aż 72 tys. zł zwrotnego wsparcia, z którego nawet 22 tys. zł może zostać umorzone".

Do uzyskania wsparcia z drugiego filaru wystarczy spełnić jeden z trzech warunków: co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego, miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego są większe niż 50 proc. miesięcznych dochodów lub miesięczny dochód w 2022 roku po odjęciu kosztów kredytu nie przekracza 1552 zł na os. w gospodarstwie jednoosobowym oraz 1200 zł na os. w gospodarstwie wieloosobowym.

Likwidacja WIBORu

Trzeci filar to nowy wskaźnik oprocentowania. – Od 1 stycznia 2023 r. narzucimy obowiązek posługiwania się inną stawką niż WIBOR, która będzie znacząco korzystniejsza dla kredytobiorców – mówił premier Morawiecki na EGK.

"Rozwiązanie to spowoduje spadek wysokości rat kredytobiorców w sumie o ok. miliard złotych" – podała KPRM. Rząd podkreślił, że niższe raty kredytu, dzięki nowemu wskaźnikowi spowodują nawet kilka tys. zł mniej w spłacie całego kredytu.

Zaproponowane przez rząd wsparcie będzie dotyczyć ok. 2 mln polskich rodzin posiadających kredyty hipoteczne w złotówkach.

Czytaj też:

Co z oszczędzającymi, którzy nie chcą zależeć od rządowych zasiłków? Konfederacja składa interpelację do premieraCzytaj też:

Europejski Bank Inwestycyjny wsparł Polskę rekordową kwotą