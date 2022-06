O historii i ekonomii po poznańsku

Najpierw, we wtorek 14 czerwca Kamil Sipowicz wygłosił niezwykle interesujący wykład połączony z warsztatami pt. "Coworking i hackerspace. Ekonomia współdzielenia to jeszcze gospodarka czy już styl życia". Obydwa zagadnienia będące stosunkowo nowymi, jeśli chodzi o polski rynek wzbudziły żywe zainteresowanie słuchaczy, którą była poznańska młodzież. Jak się okazuje, wśród młodych uczestników spotkania były osoby, które zwłaszcza coworkingiem, czyli możliwością indywidualnej lub wspólnej pracy na wynajmowanej powierzchni, zazwyczaj biurowej interesują się także w kontekście własnej przyszłości. Tym samym zagadnienia poruszane podczas spotkania stanowiły praktyczny poradnik zarówno dla nich, jak i dla tych, którzy dzięki prelekcji zaczęli tę opcję brać pod uwagę. Była to niezwykła okazja do poszerzenia wiedzy i swoich umiejętności.

Dzień później, 15 czerwca odbył się wykład autorstwa Mikołaja Klorka pt. "Rogate diabły - udział Wielkopolan w wojnie 1920 roku". Wiele faktów z zakresu tego tematu nie jest specjalnie znanych. Tym bardziej zasługują one na upowszechnienie. Żywa dyskusja, sporo pytań i wycieczka w przeszłość, to już wszystko za nami. Być może jeszcze wrócimy do Poznania z podobnymi prelekcjami.

Obydwa spotkania odbyły się na terenie Laboratorium Future Labs w Poznaniu. Projekty „Spotkania z ekonomią” oraz „Spotkania z historią” sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Zadanie: Edukacja młodzieży w zakresie wiedzy ekonomicznej i historycznej połączona z rozwojem instytucjonalnym Fundacji Centrum im. Władysława Grabskiego w latach 2020-2022.