Zmiany w Radzie Polityki Pieniężnej. Jeden z członków złożył rezygnację

Do Kancelarii Senatu wpłynęła rezygnacja Rafała Sury z funkcji członka Rady Polityki Pieniężnej (RPP). Kadencja Rafała Sury upływa 16 listopada 2022 r.

Powodu odejścia Sury z RPP

Rafał Sura nie podał powodów rezygnacji, ale ma to związek z oczekiwaną nominacją do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W maju 2021 r. Krajowa Rada Sądownictwa zawnioskowała do Prezydenta RP o powołanie Rafała Sury na wolne stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

– W środę będziemy mieli rano spotkanie z członkiem Rady Polityki Pieniężnej i on przedstawi przesłanki swojej decyzji, bo dotychczas ich nie podał – powiedział ISBnews przewodniczący senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Kazimierz Kleina.

– Wydaje się, że głosowanie (nad przyjęciem rezygnacji - red.) odbędzie się na najbliższym posiedzeniu Senatu jako dodatkowy punkt – dodał senator Kleina.

Zdaniem Kleiny wybory nowego członka RPP miałyby się odbyć prawdopodobnie najwcześniej we wrześniu br., gdyż – jak powiedział – najpierw trzeba uruchomić całą procedurę zgłaszania kandydatów, następnie zaopiniowania i przegłosowania na posiedzeniu Sejmu.

– Trzeba rozpocząć całą tę procedurę wstępną. Zgłoszenia kandydata może dokonać grupa ośmiu senatorów – tłumaczył.

Zmiany w RPP

Senat do powołał już w tym roku do RPP Ludwika Koteckiego oraz Przemysława Litwiniuka, którzy zajęli miejsce Eugeniusza Gatnara i Jerzego Kropiwnickiego. Senacka większość zapowiadała wówczas, że w listopadzie Rafała Surę zastąpi Joanna Tyrowicz.

Pytany dziś czy kandydatką w miejsce Rafała Sury była zgłaszana kilka miesięcy temu Joanna Tyrowicz, Kleina powiedział: "zobaczymy, bo może być tak, że ktoś kto pół roku temu był zainteresowany kandydowaniem, może zmienić zdanie".

Rada Polityki Pieniężnej działa obecnie w niepełnym składzie, Sejm nie wybrał dotychczas swoich dwóch przedstawicieli. W lutym na miejsce Grażyny Ancyparowicz i Eryka Łona izbie udało się wybrać jednego członka RPP – Wiesława Janczyka. Druga kandydatka – Gabriela Masłowska w ostatniej chwili zrezygnowała z kandydowania. Nieobsadzone pozostaje również miejsce po Jerzym Żyżyńskim, którego kadencja upłynęła z końcem marca.

W skład RPP wchodzi przewodniczący, którym jest prezes NBP oraz 9 członków powoływanych w równej liczbie przez prezydenta, Sejm i Senat. Senat powołuje i odwołuje członków RPP bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

