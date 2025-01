Kuriozalny pomysł radnych. W trosce o ekologię namawiali do jedzenia choinek

Jak pisze brytyjski "The Independent", agencja została zmuszona do wydania "kuriozalnego" ostrzeżenia po tym, jak w ubiegły czwartek rada miejska w Gandawie zaczęła zachęcać ludzi do zjadania choinek w celu zmniejszenia ilości odpadów. Kampania zorganizowana przez radnych zawierała m.in. propozycję przygotowania masła i zupy z igieł sosnowych, inspirowanych tradycyjnymi skandynawskimi przepisami.

"Choinki nie są przeznaczone do wejścia do łańcucha pokarmowego” – napisano w oświadczeniu FASFC. "Nie ma możliwości, aby zagwarantować, że jedzenie choinek jest bezpieczne – ani dla ludzi, ani dla zwierząt” – dodano.

Niebezpieczna inicjatywa

W komunikacie wyjaśniono, że większość ozdobnych drzewek sprzedawanych w okresie Bożego Narodzenia jest poddawana intensywnemu traktowaniu pestycydami i innymi środkami chemicznymi, które mają chronić je przed szkodnikami i pomóc zachować świeżość na dłużej, przez co drzewka nie nadają się do spożycia.

Rzeczniczka agencji Hélène Bonte wyjaśniła, że drzewka są pryskane środkami chemicznymi, które mają odstraszać mszyce włochate, które wysysają z rośliny soki. Już z tego powodu spożywanie choinek może skończyć się tragicznie.

– Spożycie cisu z gatunku sosny może mieć poważne, a nawet śmiertelne konsekwencje – wyjaśniła dodatkowo Bonte.

Po tym jak w kraju wybuchł skandal, na stronie internetowej rady miejskiej Gandawy zmieniono tytuł posta z "Zjedz swoją choinkę” na "Skandynawowie zjadają swoje choinki”. Dodano także uwagę, że "nie wszystkie choinki są jadalne” i ostrzeżono, że nie należy ich mylić z cisem, który jest trujący.

"Świerki i sosny, które zostały potraktowane np. środkiem ognioodpornym i pestycydami, również nie nadają się do jedzenia” – napisano we wpisie.

