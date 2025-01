Zakaz sprzedaży fajerwerków w UE? Jeden z krajów jest za

W Belgii, po wielu incydentach spowodowanych użyciem fajerwerków w Sylwestra, wybuchła dyskusja nad kwestią zakazu sprzedaży tych produktów osobom prywatnym. Jednocześnie trwają również dyskusje na temat wprowadzenia takiej decyzji na szczeblu europejskim.

Zakaz fajerwerków w UE?

Podczas gdy burmistrzowie belgijskich miast nalegają na wprowadzenie europejskiego embarga na sprzedaż fajerwerków, obrońcy praw zwierząt twierdzą, że w pierwszej kolejności powinien istnieć krajowy zakaz. Wiadomo, że kilka belgijskich gmin wprowadziło już lokalne zakazy sprzedaży fajerwerków, a Stowarzyszenie Flamandzkich Miast i Gmin (VVSG) twierdzi, że czterech na pięciu burmistrzów chciałoby wprowadzić ogólnokrajowy zakaz.

– Z roku na rok widzimy, że są ofiary, że ludzie są ranni w nogi i ręce. Widzimy również, że niektórzy ludzie używają fajerwerków do atakowania ratowników i policjantów. Sytuacja znacznie się zaostrzyła – powiedziała w wywiadzie dla Politico Nathalie Debast, rzeczniczka organizacji praw człowieka.

Pomimo lokalnego zakazu używania pirotechniki w Brukseli, w centrum miasta odpalono kilka rac i petard. W noc sylwestrową w stolicy Belgii aresztowano 159 osób, a w sumie policja odnotowała ponad 1700 incydentów w całym mieście.

Jednocześnie VVSG uważa, że zakaz sprzedaży powinien obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej, aby ludzie nie mogli go obejść, po prostu przekraczając granicę w celu zakupu fajerwerków.

– Kiedy słyszymy, że Europa musi z czymś walczyć, zwykle jest to wymówka dla polityków, aby nie robić nic we własnym państwie członkowskim. Mam nadzieję, że Belgia w końcu wprowadzi zakaz używania fajerwerków, ponieważ w noc sylwestrową znowu doszło do ofiar wśród zwierząt. Zabili psa, krowa dostała zawału serca, zabili konie, więc to już wystarczy – apelowała Anne de Graef, dyrektorka organizacji praw zwierząt GAIA.

