Ile Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom z Ukrainy? Nowe dane

Podana kwota to 0,34-0,38 proc. PKB za okres trzech pierwszych miesięcy wojny na ukraińskim terytorium państwowym.

Dane przekazał Polski Instytut Ekonomiczny (PIE), na który w środę powołał się ISBnews. Jak wskazano, w pomoc na rzecz uchodźców z Ukrainy od momentu rosyjskiej agresji zaangażowało się 77 proc. dorosłych Polaków.

Wyższe kwoty

"Kwoty, które Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom w ciągu trzech miesięcy od wybuchu wojny były wyższe niż kwoty przeznaczane na cele dobroczynne przez cały 2021 roku. Polacy przeznaczyli na pomoc uchodźcom co najmniej 5,5 mld złotych. Z kolei szacowana najbardziej prawdopodobna faktyczna wartość pomocy finansowej obywateli Polski dla uchodźców z Ukrainy mieści się w przedziale od 9 mld do 10 mld złotych. W szacunku jest uwzględniona wartość środków pieniężnych przekazanych na rzecz uchodźców w formie bezpośrednich przelewów bądź udziału w zbiórkach publicznych. Uwzględniona jest również wartość rzeczy i artykułów zakupionych na rzecz uchodźców, wartość zakwaterowania i wyżywienia, jakie zostały zaoferowane uchodźcom, a także wartość innych form wsparcia. Przedstawiony szacunek wynika z deklaracji badanych osób dotyczących wartości środków, które przeznaczyli na pomoc uchodźcom w rozmaitej formie" – czytamy w raporcie. Szacowana wartość całkowitych rocznych wydatków władz publicznych przeznaczonych na pomoc uchodźcom wraz z kwotą prywatnych wydatków Polaków poniesionych na ten cel tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny to w sumie 25,4 mld złotych, czyli 0,97 proc. polskiego PKB w 2021 roku.

Jak podał PIE, skala, forma i intensywność pomocy oferowanej uchodźcom zmieniały się wraz z rozwojem kryzysu uchodźczego i oczekiwaniami związanymi z zakończeniem konfliktu zbrojnego.

Von der Leyen: EBI zatwierdził 1,59 mld euro dla Ukrainy