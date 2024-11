Mularczyk napisał do Trumpa. Prosi o pomoc w uzyskaniu zadośćuczynienia od Niemiec

Skierowałem list z gratulacjami do Donalda. W liście podkreśliłem dwie niezwykle istotne dla Polski kwestie – poinformował europoseł PiS.

Były wiceszef MSZ zaznacza, że kwestia pierwsza to "starania o niemieckie zadośćuczynienie za skutki II wojny światowej – to temat, który od lat wymaga sprawiedliwego rozwiązania. Polska poniosła ogromne straty w wyniku niemieckiej agresji, i ważne jest, aby międzynarodowe partnerstwo wspierało nas w dążeniu do historycznej sprawiedliwości".

Polityk przekazał, że pracując w Parlamencie Europejskim, skupia się na sprawach o dużym znaczeniu dla Polski, "takich jak dążenie do sprawiedliwego odszkodowania za szkody wyrządzone Polsce przez Niemcy w czasie II wojny światowej oraz pogłębianie transatlantyckiej współpracy Polski i Stanów Zjednoczonych".

"Tutaj liczymy na pańskie wsparcie. Dzięki pana pomocy nasze relacje jeszcze bardziej się pogłębią, a nasza współpraca będzie miała pozytywny wpływ na naszą część Europy" – wskazuje Arkadiusz Mularczyk.

"Kluczowa inicjatywa"

Drugi temat, poruszony w korespondencji do przywódcy USA, to Inicjatywa Trójmorza. "Inicjatywa ta jest kluczowa dla wzmacniania infrastruktury, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju gospodarczego naszego regionu. Liczę na dalsze zaangażowanie USA w ten ambitny projekt, który zbliża kraje Europy Środkowo-Wschodniej i wzmacnia nasze więzi z Ameryką" – przekonuje Mularczyk. "Relacje transatlantyckie mają fundamentalne znaczenie dla naszej przyszłości. Jestem przekonany, że współpraca w tych obszarach przyniesie wymierne korzyści dla obu stron" – dodał eurodeputowany.

twitterCzytaj też:

Bryłka ostrzega przed unijną umową: Niemcy zyskają, ale Polska straciCzytaj też:

Nowy ambasador USA przy NATO. "Amerykę postawi na pierwszym miejscu"