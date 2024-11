Nowy ambasador USA przy NATO. "Amerykę postawi na pierwszym miejscu"

Prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych Donald Trump nominuje byłego pełniącego obowiązki prokuratora generalnego Matthew Whitakera na stanowisko ambasadora USA przy NATO – poinformowała w środę stacja Fox News.

"Matt jest silnym wojownikiem i lojalnym patriotą, który zapewni, że interesy Stanów Zjednoczonych będą promowane i bronione. Matt wzmocni stosunki z naszymi sojusznikami z NATO i będzie niezachwianie stawiał czoła zagrożeniom dla pokoju i stabilności. Amerykę postawi na pierwszym miejscu" – napisał w oświadczeniu Donald Trump. "Nie mogę się doczekać ścisłej współpracy z nim, gdy będziemy w dalszym ciągu promować pokój poprzez siłę, wolność i dobrobyt na całym świecie" – dodał prezydent-elekt.

Kim jest Matthew Whitaker?

Matthew Whitaker to prawnik. Podczas pierwszej kadencji Donalda Trumpa przez cztery miesiące pełnił obowiązki prokuratora generalnego. Jest zaliczany do grona bliskich współpracowników Trumpa. Należał do America First Legal – organizacji założonej przez doradcę Trumpa, Stephena Millera, której celem było zaskarżanie do sądów decyzji prezydenta Joe Bidena.

Whitaker nie ma doświadczenia dyplomatycznego. Był komentatorem ds. bezpieczeństwa w stacji Fox News. W marcu 2022 r. popierał udzielenie Ukrainie pomocy wojskowej i ostrzegał, że jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, następną ofiarą Władimira Putina może być Polska.

Trump odsłania kolejne karty

Donald Trump kompletuje nową administrację i odsłania kolejne karty. Prezydent-elekt wybrał senatora z Florydy Marco Rubio na stanowisko szefa Departamentu Stanu. Trump podjął także decyzję o wyborze nowego sekretarza obrony. Będzie nim 44-letni Pete Hegseth, komentator Fox News, który służył w Iraku i Afganistanie.

Nowy przywódca Stanów Zjednoczonych zapowiedział również nominację gubernatora Dakoty Północnej Douga Burguma na stanowisko sekretarza Departamentu Spraw Wewnętrznych, który nadzoruje zasoby naturalne, grunty publiczne, parki narodowe i politykę środowiskową.

