Konsternacja w TVN24. "Debatę niestety wygrał Nawrocki"

W debacie "Super Expressu", która odbyła się w poniedziałek, uczestniczyli wszyscy kandydaci na prezydenta: Artur Bartoszewicz, Grzegorz Braun, Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Karol Nawrocki, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Marek Woch, Rafał Trzaskowski oraz Adrian Zandberg.

Kto wygrał? Konsternacja w TVN24

W TVN24 po debacie Monika Olejnik prowadziła program, w którym dyskutowała z Karoliną Wigurą (Kultura Liberalna) oraz Sławomirem Sierakowskim (Krytyka Polityczna) na temat przebiegu debaty.

Sierakowski ocenił, że najlepiej w starciu wypadł Rafał Trzaskowski, Magdalena Biejat oraz Szymon Hołownia, podczas gdy reszta była "bardzo słaba". Karolina Wigura była zupełnie odmiennego zdania.

– Ja uważam, że najlepszy był Karol Nawrocki. I to mnie bardzo niepokoi – stwierdziła.

Zarówno Sierakowski jak i Olejnik nie kryli zaskoczenia. Publicysta Krytyki Politycznej zaczął dopytywać Wigurę, dlaczego tak uważa. – Niestety silniejsza prezencja. Znacznie mocniejsza retoryka. Znacznie większa pewność siebie. Mówię to z przekonaniem – odparła. Następnie stwierdziła, że znajduję się w sytuacji bardzo niekorzystnej dla niej, gdyż nie podziela poglądów Nawrockiego.

Jak dodała, jej zdaniem Rafał Trzaskowski nie wystarczająco mocno broni swoich liberalnych wartości. – Obawiam się, że był za grzeczny – mówiła.

Braun wywołał skandal

Największe emocje wzbudziły wystąpienia Grzegorza Brauna. Podczas pojedynku z Rafałem Trzaskowskim Braun mówił m.in. o "ukrainizacji" i "judaizacji" Polski. Wytknął też kandydatowi KO, że "parę dni temu był oflagowany żydowskim żonkilem, tym znakiem hańby".

– Co pan mówi?! Jakiej hańby?! To było powstanie w getcie! O czym pan opowiada?! To są bohaterowie naszych historii! Coś nieprawdopodobnego! Ja tego nie będę słuchał, dziękuję panu – oświadczył Trzaskowski, po czym odwrócił się i odszedł sprzed pulpitu.

