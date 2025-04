Jest głos z RPP. Złe wieści dla kredytobiorców

"Brak przełomu. Brak dużych źródeł niepokoju z perspektywy polityki pieniężnej, ale jakoś przesłanek dla obniżek także nie ma. Inflacja miesiąc do miesiąca pozostaje wysoka (nie mamy na razie danych za kwiecień)" – napisała Tyrowicz na LinkedIn.

Ponadto zwraca uwagę na silny rynek pracy, gdzie "nominalnie wynagrodzenia rosną nadal szybko", a za spadkiem zatrudnienia w ub.r. stoi niekorzystna demografia w Polsce.

"Jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, produkcje przemysłową, produkcje budowlaną – to nie ma ożywienia, ani osłabienia. W ogóle nie wiemy nadal niczego o konsumpcji usług, czyli kolosalnej części wydatków. Jeśli chodzi o płace, to na razie możemy wnioskować bardzo ostrożnie, bo z powodu tego, jakie są dane – naprawdę wiemy niewiele. Nominalnie wynagrodzenia rosną nadal szybko. Wiem, że nie widać tego w szeroko komentowanych danych GUS, ale nic nie poradzę na to, że +właściwie przeanalizowane+ nie wskazują na jakieś zasadnicze spowolnienie. Inflacja jest wyższa niż rok temu o tej porze, więc realnie płace są nieco wolniejsze niż rok temu o tej porze, ale tylko minimalnie, bez szału i na pewno bez jednoznacznego wskazania na przyszłe miesiące" – oceniła Tyrowicz.

Co dalej z inflacją?

"Sprawozdawczość z próby przedsiębiorstw wskazuje na spadki zatrudnienia rzędu kilkadziesiąt tysięcy etatów (na ok 8 mln). Dane z całej gospodarki mówią, że mniej i że głównie na skutek mniejszej liczby młodych roczników (niż nawet rok temu o tej porze). Czyli demografia (i podaż) a nie jakieś zasadnicze zmiany popytu na pracę" – wyjaśniła członkini RPP.

"Obecna projekcja mówi, że stopa 5.75% z prawdopodobieństwem z grubsza 60% sprowadza nam inflację do celu. Obecna projekcja w największym stopniu zależy od (a) schładzania rynku pracy oraz (b) nie przegrzewania popytu" – dodała Tyrowicz.

Złożony podczas marcowego posiedzenia RPP wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 pb nie uzyskał większości głosów, podał Narodowy Bank Polski (NBP). Za podwyżką o 200 pb opowiedziała się Joanna Tyrowicz, zaś przeciwko oddano 9 głosów, podano w komunikacie.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie po tym, jak we wrześniu i październiku 2023 r. obniżyła je o łącznie 100 pb. Rada utrzymała w kwietniu br. stopę referencyjną na poziomie 5,75%.

