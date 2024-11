Ryzyko eskalacji, związane z udzieleniem Ukrainie pozwolenia na użycie amerykańskiej broni do uderzenia w Rosję, zmniejszyło się od czasu wyborczego zwycięstwa Donalda Trumpa. Jak donosi "The New York Times”, tak uważają przedstawiciele administracji prezydenta Bidena.

Ich zdaniem rosyjski prezydent Władimir Putin może po prostu poczekać na zmianę administracji, która nastąpi za dwa miesiące. Pomimo dodatkowej pomocy eksperci amerykańskiego wywiadu i Pentagonu zauważają, że Ukrainie trudno będzie odbić utracone w ostatnich miesiącach terytoria. Wschodnie obwody stopniowo dostają się pod kontrolę Rosji, a w obwodzie kurskim wojska ukraińskie poniosły częściowe porażki w wyniku udziału w walkach żołnierzy z Korei Północnej.

Pogarszające się morale ukraińskiej armii i niepewność co do polityki przyszłej administracji amerykańskiej w dalszym ciągu stanowią poważne wyzwanie dla Ukrainy na froncie. Jednocześnie armia ukraińska stara się uzupełnić swoje szeregi i uzbroić nowe jednostki.

Nie będzie przełomu w wojnie

Amerykańscy urzędnicy sugerują, że nawet przyspieszone dostawy broni i wsparcia materialnego dla Ukrainy nie będą w stanie w krótkiej perspektywie zasadniczo zmienić przebiegu wojny. Taka pomoc może jednak wzmocnić pozycję Ukrainy w trakcie negocjacji o zawieszeniu broni.

Główną gwarancją bezpieczeństwa Ukrainy pozostaje zaproszenie do NATO, które za prezydentury Bidena nigdy nie zostało udzielone, a szanse na to pozostają nikłe pod rządami Trumpa. Z tego powodu USA i ich europejscy sojusznicy rozważają inne opcje, takie jak zbudowanie arsenału broni konwencjonalnej wystarczającej do przeprowadzenia poważnego uderzenia w przypadku naruszenia przez Rosję warunków zawieszenia broni.

Niektórzy urzędnicy wyrazili nawet pomysł zwrotu Ukrainie broni nuklearnej wywiezionej po rozpadzie ZSRR. Jednak taki krok wymaga dużego wysiłku i może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Były minister obrony Ukrainy Andrij Zahorodniuk podkreślił, że aby zapewnić warunki do negocjacji, Ukraina i jej sojusznicy muszą odwrócić losy działań wojennych na swoją korzyść. Ważne jest także posiadanie wystarczających zapasów broni dalekiego zasięgu, aby móc szybko reagować na naruszenia przez Rosję warunków zawieszenia broni.

