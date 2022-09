"Największa i najważniejsza infrastruktura gazowa w Polsce". Anna Moskwa o Baltic Pipe

We wtorek 27 września zaplanowano symboliczne otwarcie gazociągu Baltic Pipe. W uroczystości wezmą udział premierzy Polski i Danii: Mateusz Morawiecki i Mette Frederiksen oraz prezydent Andrzej Duda.

Początkowo przyjęto, że gazociąg osiągnie pełną przepustowość 1 stycznia 2023 roku. Jednak kierownictwo spółki Energinet, która jest duńskim operatorem gazociągu, poinformowało, że być może uda się tego dokonać miesiąc albo nawet dwa miesiące wcześniej. Jeśli PGNiG wynegocjuje dodatkowe dostawy, to może się okazać, że do Polski jeszcze w 2022 roku trafi nawet dwa razy więcej surowca, niż pierwotnie planowano.

Moskwa: Jesteśmy bezpieczni

Pytana o kwestię otwarcia gazociągu minister klimatu i środowiska wskazała, że Baltic Pipe to "największa i na dzisiaj najważniejsza infrastruktura gazowa w Polsce" oraz "kolejny etap uniezależniania się od Federacji Rosyjskiej".

– Dzisiaj następuje to [otwarcie gazociągu - przyp. red.] w najlepszym, najwłaściwszym momencie, zaraz po połączeniu Polska-Słowacja, wcześniej połączenie Polska-Litwa, to rok otwierania i uruchamiania dużych inwestycji gazowych. To największa inwestycja, przepustowość to nawet do 10 mld m3, oczywiście w zależności od naszego zapotrzebowania – powiedziała Anna Moskwa w „Sygnałach dnia” PR1.

Szefowa MKiŚ odnosiła się również do medialnych doniesień o opóźnieniach w budowie gazociągu oraz o rzekomym braku zakontraktowania gazu. Moskwa stwierdziła, że są one nieprawdziwe.

– Szczególnie te informacje, które się w tym roku pojawiały, to wszystko nieprawda, dezinformacja związana z brakiem kontraktów też jest nieprawdą. Rura jest zakontraktowana, gaz będzie płynął, nie ma żadnych problemów technicznych – przekazała minister klimatu i środowiska.

