Baltic Pipe z pełną przepustowością wcześniej, niż zakładano?

Władze firmy Energinet, która jest duńskim operatorem gazociągu poinformowała, że budowa gazociągu przebiega na tyle sprawnie, że możliwe będzie jego szybsze uruchomienie i wcześniejsze uzyskanie pełnej przepustowości.

Jeśli zapewnienia Duńczyków znajdą odzwierciedlenie w rzeczywistości, ma się to odbyć nie 1 stycznia 2023 roku, jak zakładano pierwotnie, lecz miesiąc albo nawet dwa miesiące wcześniej. Jeśli PGNiG wynegocjuje dodatkowe dostawy, to może się okazać, że do Polski jeszcze w 2022 roku trafi nawet dwa razy więcej surowca, niż pierwotnie planowano.

PGNiG: Wykorzystamy całą przepustowość

Władze spółki Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zapewniają, że wykorzystana zostanie cała przepustowość gazociągu Baltic Pipe zaplanowana na ten rok.

"W związku z pojawiającymi się w mediach nieprawdziwymi informacjami związanymi z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe, którego uruchomienie zaplanowano na 1 października, wyjaśniamy, że PGNiG wykorzysta przepustowość gazociągu zaplanowaną na ten rok w 10 proc. proc. Zabezpieczone są również dostawy gazu na cały sezon grzewczy 2022/23. Dlatego rozpowszechnianie informacji, że gazociąg Baltic Pipe będzie pusty należy traktować jako dezinformację, której celem jest wzbudzanie niepokojów i niepewności u opinii publicznej" – czytamy w oświadczeniu spółki.

Jednocześnie PGNiG podkreśliło, że w ostatnich tygodniach zabezpieczyło dodatkowe kontrakty na zakup gazu od firm działających na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

