Krosno. Sprofanowano Krzyż Święty przy Sanktuarium św. Jana Pawła II

W nocy z czwartku na piątek 20 grudnia, ok. godziny 2:00 doszło do profanacji Krzyża Świętego przy Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie. Figura Chrystusa na krzyżu została rozbita na kawałki. Sprawca zdewastował również drzwi do świątyni.

Modlitwa pokutna za profancję i akt wandalizmu

Duszpasterze sanktuarium poinformowali o tym za pomocą mediów społecznościowych. "Dzisiaj około 2:00 w nocy przy naszym Sanktuarium doszło do profanacji Krzyża Świętego oraz zdewastowono młotem drzwi wejściowe do naszej świątyni. W związku z tym po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy do modlitwy pokutnej. Msza Święta, nabożeństwo drogi krzyżowej wynagradzającej z ucałowaniem krzyża" – napisano na oficjalnym profilu sanktuarium na portalu Facebook.

Do modlitwy ekspiacyjnej za wandalizm, którego dokonano w piątek w nocy zachęcają również Wojownicy Maryi z Krosna.

facebook

"Cóż winien Krzyż, na którym nasz Zbawiciel Jezus Chrystus przelał za nas swoją przenajświętszą krew?? Minionej nocy doszło do profanacji naszego Krzyża Pasyjnego w Sanktuarium Św Jana Pawła II w Krośnie. Prosimy o modlitwę wynagradzającą to bluźnierstwo, oraz o udostępnienie, aby expiacji dokonało jak najwięcej wiernych" – czytamy na profilu Wojowników Maryi z Krosna na Facebooku.

Zatrzymano podejrzanego

Policja zatrzymała mężczyznę, 33-latka, który może mieć związek ze zdarzeniem. "Mężczyzna był trzeźwy i został przesłuchany. Następnie usłyszał zarzut obrazy uczuć religijnych innych osób oraz umyślnego uszkodzenia mienia" – poinformował oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie kom. Paweł Buczyński.

Czytaj też:

Kard. Schönborn: Ortodoksji nie da się zastąpić arbitralnościąCzytaj też:

Premier Québecu chce zakazu modlitwy dla muzułmanów. Sprzeciw biskupów