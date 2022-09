Media: Najpewniej unikniemy recesji. Polska znów gospodarczą "zieloną wyspą"

Główny Urząd Statystyczny opublikował już najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki. Wniosek? Polsce najprawdopodobniej nie grozi czarny scenariusz recesji, przed którym, po wybuchu wojny na Ukrainie, drży cała Europa. Wskaźniki pozytywnie zaskoczyły, a Polska znów może być "zieloną wyspą" na mapie kontynentu, komentuje "Business Insider Polska".

Dobre wyniki gospodarki

Jak stwierdzają dziennikarze portalu, przez ostatnie lata motorem napędowym, zasilanym m.in. przez 500+ oraz inne transfery socjalne, był popyt wewnętrzny. Polacy kupowali chętnie i dużo, co nakręcało gospodarkę. W obliczu wysokiej inflacji przewidywania dla tego sektora były złe. Jak się jednak okazało, "dynamika wzrostu sprzedaży podwoiła się, przebijając wyraźnie prognozy". Co prawda eksperci studzą optymizm, wskazując, że mogła na to wpłynąć m.in. większa liczba dni handlowych, niemniej jednak wskaźnik sprzedaży detalicznej był w sierpniu na solidnym 4-procentowym poziomie.

Drugim ważnym wskaźnikiem jest ten pokazujący produkcję przemysłową. Dane za sierpień zaskoczyły ekspertów. Przewidywali oni bowiem wzrost na poziomie 9,9 proc. Tymczasem produkcja poszybowała do poziomu 10,9 proc. Portal przytacza opinię ekonomistów banku PKO BP, którzy stwierdzili, że "polski przemysł nie poddaje się recesji w Niemczech".

Dobre dane spłynęły także z rynku pracy. Bezrobocie spadło do poziomu 4,8 proc. - najniższego do trzech dekad. Również dynamika wzrostu zatrudnienia rok do roku w średnich i dużych firmach zaskoczyła osiągając poziom 2,4 proc.

Polska uniknie recesji

Co w praktyce oznaczają te dobre dane? Jak twierdzi Paweł Borys, ekonomista i prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, realizuje się scenariusz "miękkiego lądowania", co oznacza, że Polska powinna uniknąć recesji.

– Unikniemy recesji w przyszłym roku. Wzrost gospodarczy powinien się utrzymać na dodatnim poziomie około 2 proc. Jednocześnie niektóre kraje europejskie są zagrożone. W przypadku np. Niemiec kluczowy będzie przede wszystkim przebieg zimy i skutki ograniczeń w dostępności gazu i innych surowców – powiedział Borys w rozmowie z BIP i dodaje, że w pierwszym półroczu przyszłego roku Polska powinna być "zieloną wyspą" na tle kontynentu.

