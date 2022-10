Podwyżki dla nauczycieli akademickich? Zapowiedź wiceministra

W niedzielę, 2 października wiceminister edukacji i nauki był gościem na antenie Polskiego Radia 24.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy mówił o zwiększeniu środków finansowych z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników uniwersyteckich.

Podwyżki od 1 stycznia 2023 roku?

Tomasz Rzymkowski przypomniał, że od 1 października tego roku nauczyciele akademiccy w Polsce otrzymali kilkaset złotych podwyżki (tj. 4 proc.) Wiceszef Ministerstwa Edukacji i Nauki zaznaczył przy tym, iż osobiście jest "gorącym orędownikiem tego, by nauczyciele akademiccy zarabiali znacznie więcej niż obecnie".

– Liczę na to, że od 1 stycznia 2023 roku uda nam się wyasygnować środki w budżecie na podwyżki dla nauczycieli akademickich. (...) Co jak co, ale na wynagrodzenia dla polskich naukowców pieniądze muszą się znaleźć – stwierdził wiceminister.

Zamieszanie z nauczycielami

Od początku nowego roku szkolnego, a także nowego roku akademickiego w przestrzeni publicznej pojawiają się analizy, mówiące o tym, że w Polsce może zabraknąć nauczycieli. Przedstawiciele resortu edukacji i nauki zapowiadają natomiast rekordową subwencję w wysokości 11 mld złotych na wynagrodzenia dla pracowników szkół podstawowych i średnich.

– Wątpię, by nauczyciele w trakcie roku szkolnego masowo rezygnowali z pracy. Tym bardziej, że od 1 stycznia przyszłego roku szykują się rekordowe z punktu widzenia ostatnich ponad 30 lat podwyżki dla nauczycieli. Dla nauczycieli stażystów i kontraktowych będzie to wzrost wynagrodzenia aż o 1 240 złotych brutto, czyli o 35 proc., dla pozostałych będzie to około 12 proc. rok do roku – mówił wiceminister Tomasz Rzymkowski w jednym z wystąpień na antenie Telewizji Polskiej.

