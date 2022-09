Kryzys na polskich uczelniach? Czarnek: Postawiłem sprawę jasno

Nadchodząca zima ma przynieść znaczące podwyżki cen energii. W polskich miastach mogą one sięgnąć 300 - 400 proc. W skrajnych przypadkach (tak jak ma to w miejsce w Radomiu) wzrost cen sięgnie 900 proc.

Przed skutkami szalejących cen energii muszą bronić się także instytucje publiczne takie jak szkoły, biblioteki czy szpitale. Jak dotąd rząd zaproponował zamrożenie cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Jak jednak zapowiadał niedawno wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, wsparcie mają także uzyskać podmioty wrażliwe (szpitale, przedszkola itd.) oraz samorządy.

Kryzys na uczelniach?

Czy polskie szkoły wyższe muszą obawiać się nadchodzącej zimy? I czy rząd obejmie je także zapisami dotyczącymi zamrożenia cen energii? Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek zapewnia, że uczelnie nie zostaną pominięte przy pracach nad odpowiednimi przepisami.

W zeszłym tygodniu podczas posiedzenia Rady Ministrów, Czarnek przedstawił, jak to określił, "horrendalne, absurdalne oferty cenowe na energię elektryczną w uczelniach polskich". Szef MEiN "postawił sprawę jasno" i zapowiedział odpowiednie działania.

– Albo będziemy tutaj podejmować działania radykalne, nawet gdyby się Unia Europejska na nie nie godziła, albo niestety będziemy mieli kryzys na uczelniach. Tego kryzysu nie będzie, mogę o tym zapewnić – powiedział w rozmowie z Beatą Michniewicz w „Salonie politycznym Trójki” PR3 i dodał, że "projekty ustaw, które są w tym momencie przygotowywane i za chwilkę będą procedowane, obejmują również uczelnie i szkoły, wszystkie placówki oświatowe i związane ze szkolnictwem wyższym".

Zakres pomocy

Czarnek wskazywał, że przepisami o stratyfikacji cen energii będą objęte m.in. akademiki oraz placówki związane ze szkolnictwem wyższym.

– Nasze propozycje będą przedstawiane 30 września Unii Europejskiej. To są bardzo racjonalne propozycje, które przedyskutowaliśmy na Radzie Ministrów. Jeśli Unia Europejska się nie zgodzi, to i tak będziemy podejmować działania, które będą zmierzały do ochrony naszych uczelni, naszych placówek oświatowych – zapowiedział.

– W październiku będzie ta ustawa z pewnością przyjęta – dodał szef MEiN.

