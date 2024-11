Zaskakująca propozycja posła PiS. "Zakładamy się?"

W niedzielę w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News politycy dyskutowali na temat potencjalnych kandydatów w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.

– Bardzo cieszy mnie kandydatura Przemysława Czarnka. Bardzo cieszyłbym się, gdybyście go wybrali. To oznacza, że przegracie wybory z kretesem – zwrócił się do Łukasza Schreibera z PiS Ryszard Petru. – Pan Czarnek jest skrajnym kandydatem, bardzo agresywnym. Na pewno miałby on zmobilizować elektorat PiS-u. Być może jest to walka o przywództwo w partii. To jest postawienie na przegrane wybory – ocenił.

Poseł PiS zaproponował zakład

– Wyobrażam sobie też, że Czarnek nie wchodzi do drugiej tury, a wchodzi Szymon Hołownia z Rafałem Trzaskowskim albo Radosławem Sikorskim. To byłaby fantastyczna sytuacja. Nie mielibyśmy wyboru między PiS-em a antyPiS-em, tylko między różnymi wizjami Polski – stwierdził Petru.

Na te słowa zareagował Łukasz Schreiber. – Proponuję panu mały zakład. Jakikolwiek kandydat Prawa i Sprawiedliwości pokona o dwie długości Szymona Hołownię – oświadczył poseł PiS. – Zakładamy się? – zapytał. Polityk Polski 2050 początkowo stanowczo odmówił. – Nie zakładam się w ogóle, ale przekonany jestem, że tak nie będzie – odpowiedział.

Po kilku minutach dyskusji Ryszard Petru zgodził się na zakład. – Chciałbym jednak przyjąć zakład, który zaproponował pan poseł Schreiber. Chciałbym uatrakcyjnić program – powiedział. – Przyjmuję zakład. Chcę, żeby to jednoznacznie wybrzmiało – podkreślił.

Łukasz Schreiber zaproponował, aby nagrodą za wygrany zakład była "dobra książka". – Możemy się umówić po programie. (...) Wynegocjujemy wspólnie – odparł Ryszard Petru.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Jak dotąd start w wyborach potwierdzili: Sławomir Mentzen z Konfederacji oraz poseł Marek Jakubiak.

Wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymienia się – oprócz Przemysława Czarnka – Mariusza Błaszczaka, Karola Nawrockiego, Tobiasza Bocheńskiego oraz Zbigniewa Boguckiego. Koalicja Obywatelska nazwisko swojego kandydata ma ogłosić 7 grudnia w Gliwicach. Najprawdopodobniej będzie nim Rafał Trzaskowski.

