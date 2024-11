"W Warszawie nie zawsze wszyscy rozumieją". Sikorski wbił szpilę Trzaskowskiemu

Koalicja Obywatelska nie wskazała jeszcze kandydata na prezydenta w przyszłorocznych wyborach. Radosław Sikorski jest – obok prezydenta Warszawy, wiceszefa PO Rafała Trzaskowskiego – wymieniany jako jeden z potencjalnych kandydatów. Premier Donald Tusk zapowiedział, że KO ogłosi nazwisko swojego kandydata 7 grudnia i że nie będzie to on.

– To powinna być osoba, która rozumie wrażliwość i liberalną, i konserwatywną. A nie zawsze w Warszawie wszyscy rozumieją, jak myśli reszta Polski – powiedział Sikorski w piątek w Polsat News. Dopytywany o to, czy sam ubiega się o bycie kandydatem na prezydenta z ramienia KO, odpowiedział: – Czytam o tym w mediach, więc to musi być prawda.

– Musimy mieć pewność, że w drugiej turze nasz kandydat wygra. To rzecz najważniejsza po to, by zacząć realizować nasze obietnice wyborcze – argumentował szef MSZ. Jak dodał, urzędujący prezydent Andrzej Duda "przeszkadza rządowi", "złośliwe wysyłając ustawy do trybunału pani magister Przyłębskiej, czy to wetując, czy blokując nominacje chociażby ambasadorskie".

Sondaż: Trzaskowski czy Sikorski przeciwko kandydatowi PiS?

Który z dwóch potencjalnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej – Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski – mógłby wygrać wybory prezydenckie z kandydatem PiS? Takie pytanie zadała ankietowanym pracownia IBRiS. Wyniki sondażu opublikowała we wtorek "Rzeczpospolita".

Zdaniem 53,6 proc. ogółu ankietowanych największe szanse na pokonanie kandydata PiS ma Trzaskowski. 27,6 proc. wskazało na Sikorskiego. Opinii w tej sprawie nie ma 18,7 proc. pytanych.

Jak podaje "Rz", 76 proc. wyborców koalicji rządzącej (KO, Trzeciej Drogi, Lewicy) oceniło, że to Trzaskowski mógłby wygrać z kandydatem PiS, zaś 23 proc. wskazało szefa MSZ. W elektoracie prawicy (PiS i Konfederacja łącznie) 41 proc. nie wie, który z nich mógłby wygrać, przy czym 31 proc. wskazuje Trzaskowskiego, a 28 proc. Sikorskiego.

Wybory prezydenckie 2025. Kto z PiS po Andrzeju Dudzie?

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku, prawdopodobnie w maju. Druga i ostatnia kadencja Andrzeja Dudy w Pałacu Prezydenckim upływa w sierpniu 2025 r. Polacy wybierają prezydenta co pięć lat.

Według informacji prasowych prezes PiS Jarosław Kaczyński ma na krótkiej liście trzy nazwiska potencjalnych kandydatów swojej partii w wyborach prezydenckich. Są to: Karol Nawrocki, Tobiasz Bocheński i Przemysław Czarnek.

