Warunki sporządzania testamentu ustnego bardziej restrykcyjne. Co to oznacza?

Zmiany dotyczące warunków sporządzania testamentu ustnego mają wejść w życie w drugim kwartale 2023 roku.

Jak podał portal Prawo.pl, na który powołała się we wtorek PAP MediaRoom, projekt przewiduje modyfikację wskazanych w art. 952 par. 1 k.c. przesłanek umożliwiających sporządzenie testamentu ustnego. Zgodnie ze zmianą, spadkodawca, który wskutek okoliczności uzasadniających obawę rychłej śmierci nie może sporządzić testamentu w formie pisanej będzie mógł oświadczyć ostatnią wolę ustnie przy jednoczesnej obecności co najmniej trzech świadków.

Testament ustny

Według ustaleń, treść oświadczenia woli spadkodawcy powinna być spisana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (obecnie jest na to rok), z podaniem miejsca i daty złożenia oświadczenia woli, miejsca i daty sporządzenia pisma oraz wskazaniem okoliczności uzasadniających sporządzenie testamentu ustnego. Pismo będą musieli podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie albo wszyscy świadkowie.

W uzasadnieniu projektu zmian czytamy, że na podstawie obserwacji praktyki sądowej ustne oświadczenie woli spadkodawcy przysparza problemy, a przypadki fałszowania testamentów ustnych są o wiele częstsze niż innych testamentów.

Stanowiska ekspertów

Zdaniem ekspertów, cytowanych przez Prawo.pl i PAP MediaRoom, testament ustny często wiąże się z problemami dowodowymi, a sędziowie mówią wprost o wątpliwościach związanych z oceną prawną.

– Problemy z testamentem ustnym polegają na tym, że wnioskodawcy twierdzą, iż był testament ustny, choć niekoniecznie określone sytuacje mogą być "podciągnięte" pod taki testament. W takich sprawach pojawiają się też trudności, co i komu spadkodawca miał powiedzieć – wskazała sędzia Katarzyna Wręczycka z Sądu Okręgowego we Wrocławiu. – To, że na sali leży jeszcze dwóch innych pacjentów nie oznacza, że mamy do czynienia z trzema świadkami testamentu – dodała.