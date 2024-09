"Nie chciałem się przyznać". Znany kucharz wyznał, że choruje na nowotwór

W ostatnim czasie Tomasz Jakubiak mocno stracił na wadze. Podejrzewano, że powodem schudnięcia była dieta. Prawa okazała się jednak dramatyczna. Kucharz wyznał ją w rozmowie z Danutą Wellman w programie "Dzień Dobry TVN".

Dramatyczne wyznanie Tomasza Jakubiaka. Kucharz walczy z nowotworem

Z przekazanych przez Jakubiaka informacji wynika, że droga do diagnozy była długa i trudna. Obecnie, kiedy jest już znana, kucharz jest żywiony pozajelitowo i przechodzi chemioterapię. Niedługo po programie opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym szerzej opowiedział o swojej chorobie.

– Jakiś czas temu dowiedziałem się, że choruję na bardzo rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór – wyznał Jakubiak. Podkreślił przy tym, że początkowo nie chciał się do tego przyznać, ze względu na to, jak rodzina zaczęła cierpieć, i dlatego że było mu wstyd. – Nie wiem dlaczego, po prostu, jak dziecku było mi wstyd się przyznać, że choruję. Niesamowite, co choroba potrafi robić w głowie. Teraz do tego dojrzałem, staję przed wami i mówię: tak, kochani, mam nowotwór – dodał.

Jakubiak podkreślił, że tym samym zaczyna największy challenge w swoim życiu, jaką jest walka z nowotworem. Powiedział, że zapewne będzie ona długa, jednak wyraził nadzieję, że skończy się jak najlepiej.

Kim jest Tomasz Jakubiak?

Tomasz Jakubiak to kucharz i autor książek kucharskich. Rozpoznawalność zdobył dzięki programom emitowanym na antenie Canal+ Kuchnia. Prowadził również program "Sztuka mięsa" na Food Network. Przed dwoma laty został jurorem polskiej edycji programu MasterChef Junior. W ubiegłym roku kucharz dołączył do jury programu MasterChef na antenie TVN.

