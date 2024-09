"Koledzy z Europy łapią się za głowę". Będzie rezolucja w sprawie Polski?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów konsekwentnie uniemożliwia dziennikarzom TV Republika uczestnictwo w posiedzeniach sztabów kryzysowych związanych z powodzią. Wcześniej reporterzy stacji nie byli wpuszczani na konferencje ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz premiera Donalda Tusk.

Z informacji przekazanej w środę przez Jarosława Olechowskiego z TV Republiki wynika, że prezes stacji Tomasz Sakiewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa urzędników KPRM zajmujących się przyznawaniem akredytacji na udział w konferencji premiera Donalda Tuska w dniu 16 września oraz zorganizowane tego samego dnia posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

Będzie rezolucja Rady Europy ws. Polski?

Były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski przekazał, że w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy trwają prace nad rezolucją cenzury w Polsce.

– Chodzi o projekt rezolucji ZPRE. Czy ta rezolucja zostanie przyjęta czy nie, to kwestia przyszłości. Przygotowałem wspólnie z kolegami z klubu konserwatystów projekt rezolucji. Będziemy zbierać podpisy, by móc go zgłosić – powiedział na antenie Telewizji Republika.

– Koledzy z Europy Zachodniej, jak słyszą co dzieje się w Polsce, łapią się za głowę. Jest duże zaskoczenie tym, co się w Polsce wyrabia, to że premier publicznie kwestionuje immunitet nazywając go "wątpliwym", to że nie wpuszcza Republiki na konferencje prasowe, to, że posłanka do polskiego parlamentu została poturbowana przy fizycznym zajmowaniu telewizji publicznej – dodał poseł.

Romanowski wyjaśnił, że w rezolucji zostanie podniesiona kwestia niewpuszczania dziennikarzy TV Republika na posiedzenia sztabu kryzysowego ws. powodzi. Dodał, że na temat sytuacji w Polsce rozmawiał już z przewodniczącym Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

