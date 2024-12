Ziobro o sprawie Romanowskiego: To jest bezprawie

W czwartek Prokuratura Krajowa zdecydowała o wystawieniu listu gończego za byłym wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim. Powodem takiej decyzji była niemożność ustalenia miejsca pobytu parlamentarzysty po poniedziałkowej decyzji sądu o zastosowaniu wobec niego środka zapobiegawczego w postaci trzymiesięcznego aresztu.

Z informacji przekazanej przez rzecznika PK Przemysława Nowaka wynika, że od 6 grudnia telefony Romanowskiego są wyłączone, nie loguje się do sieci. Dopytywany, czy poseł przebywa w Polsce, odparł: "Wiemy, że nie kupił biletów, wiemy, że nie wyleciał z Polski samolotem, że nie przekroczył granicy strefy Schengen".

Ziobro: Romanowski ucieka przed bezprawiem

Pytany o sprawę Romanowskiego były minister sprawiedliwości nie ma wątpliwości, że poseł PiS ukrywa się z powodu obawy o uczciwość ewentualnego procesu.

– Oddanie się w ręce kata to nie jest oddanie się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Mamy dzisiaj w Polsce rząd, który ustami premiera mówi wprost, że nie będzie przestrzegał prawa – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Jeżeli mówi wprost, że nie będzie przestrzegał prawa, a potem to robi, nie uznając wyroków sądów, uchwał SN, wyroków TK, nielegalnie, bez decyzji prezydenta, odsuwa legalnego Prokuratura Krajowego, i dając na to miejsce uzurpatora, który osobiście nadzoruje śledztwo ws. pana Romanowskiego, to o jakim prawie możemy tu mówić? – pytał dalej były minister.

Ziobro nie szczędził mocnych słów pod adresem obecnego rządu, mówiąc o "bezprawiu" i działaniu "w ramach kata". Wyraził również nadzieję, że Romanowski ujawni się wtedy, kiedy będzie miał przekonanie o uczciwości postępowaniu prokuratorskiego i sędziowskiego.

– Jestem przekonany, na ile znam Romanowskiego, nie wiem gdzie on jest, ale ufam, że dowiemy się w jakimś czasie, że pan minister Romanowski na pewno stawi się przed obliczem organów wymiaru sprawiedliwości wtedy, kiedy jego prawa procesowe będą zagwarantowane i prawo do obrony – powiedział.

