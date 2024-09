TV Republika mówi "dość". Jest zawiadomienie do prokuratury ws. działań KPRM

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów konsekwentnie uniemożliwia dziennikarzom TV Republika uczestnictwo w posiedzeniach sztabów kryzysowych związanych z powodzią. Stacja nie zamierza jednak tak zostawić tego działania.

TV Republika nie została wpuszczona na posiedzenie sztabu kryzysowego. Jest zawiadomienie do prokuratury

Z informacji przekazanej w środę przez Jarosława Olechowskiego z TV Republiki wynika, że prezes stacji Tomasz Sakiewicz złożył do prokuratury zawiadomienie o uzasadnionym popełnieniu przestępstwa urzędników KPRM zajmujących się przyznawaniem akredytacji na udział w konferencji premiera Donalda Tuska w dniu 16 września oraz zorganizowane tego samego dnia posiedzenie sztabu kryzysowego we Wrocławiu.

"Republika jest drugą co do wielkości telewizją informacyjną w Polsce docierającą do milionów Widzów. Blokując naszą pracę Tusk odcina Polaków od informacji krytycznych dla ich bezpieczeństwa" – podkreślił Olechowski.

"Narażenie na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia"

W zawiadomieniu wskazano, że chodzi o przestępstwo polegające na tłumieniu krytyki prasowej, a w związku z tym "narażeniem na niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia osób zamieszkujących obszary objęte stanem klęski żywiołowej tj. czynu z art. 44 Prawa prasowego oraz art. 160 § 1 Kodeksu karnego".

We wspomnianym art. 44. Prawa prasowego czytamy, że "kto utrudnia lub tłumi krytykę prasową podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności" oraz że "tej samej karze podlega, kto nadużywając swego stanowiska lub funkcji działa na szkodę innej osoby z powodu krytyki prasowej, opublikowanej w społecznie uzasadnionym interesie".

W myśl drugiego z wymienionych w zawiadomieniu przepisów, "kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Przypomnijmy, że wcześniej zawiadomienie do prokuratury na urzędników, którzy nie wpuścili dziennikarzy TV Republika na posiedzenie sztabu kryzysowego premiera złożył przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

