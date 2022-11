Nowa edycja programu Senior plus. Rusza nabór wniosków

Samorządy mogą ubiegać się o dofinansowanie na utworzenie lub funkcjonowanie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywności uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. Budżet programu w tej edycji to 60 mln złotych – przekazała w poniedziałek PAP MediaRoom, powołując się na komunikat MRiPS.

Nowa edycja programu MRiPS

– Chcemy, aby seniorzy mieli możliwość realizacji swoich pasji oraz żeby byli bardziej aktywni. Takim celom służy tworzenie Domów i Klubów "Senior plus". W całej Polsce mamy ich już prawie 1,1 tys. takich placówek, zależy nam, aby ich przybywało. Zachęcam samorządy do udziału w kolejnej edycji programu – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

O dofinansowanie ubiegać mogą się gminy, powiaty i samorządy województw. W module pierwszym dofinansowane będzie tworzenie nowych placówek: dofinansowanie może wynieść maksymalnie 400 tys. złotych w przypadku Dziennych Domów; na utworzenie Klubów dla seniorów można dostać 200 tys. złotych dotacji. W ten sposób sfinansowane może być nawet 80 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. W module drugim można ubiegać się o dofinansowanie działalności już istniejących domów i klubów dla seniora. W tym przypadku dotacja nie może stanowić więcej niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania. Na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu "Senior plus" można uzyskać miesięcznie nie więcej niż 400 złotych dofinansowania, z kolei utrzymanie jednego miejsca w Klubie "Senior plus" może być dofinansowane kwotą do 200 złotych miesięcznie.

Założenia projektu Senior plus

Senior plus to program o charakterze wieloletnim. Jak podaje Ministerstwo Rodziny, Domów i Klubów "Senior plus" działających w Polsce jest prawie 1,1 tys. Oferują one ponad 25 tys. miejsc.

W latach 2021-2025 rząd Prawa i Sprawiedliwości (Zjednoczonej Prawicy) przeznaczył na realizację programu w sumie 300 mln złotych (po 60 mln złotych rocznie).

Czytaj też:

Ekspert: Bieda ma twarz osoby starszej i niepełnosprawnejCzytaj też:

"Kolejny dobry dzień dla seniorów"