Ekspert: Bieda ma twarz osoby starszej i niepełnosprawnej

17 października opublikowano raport na temat ubóstwa w Polsce: "Poverty Watch 2022". Ryszard Szarfenberg, przewodniczący Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, uważa, że w ciągu dwóch lat ubóstwo wrośnie w Polsce o 2 proc. Zła sytuacja dotyczy głównie seniorów i osób niepełnosprawnych.

Sytuacja dzieci się poprawiła

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w 2021 r. zasięg ubóstwa skrajnego zmniejszył się z 5,2 od 4,2 proc. (z ubóstwem skrajnym mamy do czynienia wtedy, kiedy wydatki danego gospodarstwa domowego są niższe niż minimum egzystencji, które szacuje Instytut Pracy i Spraw Socjalnych). Tym samym poziom ubóstwa powrócił do poziomu z 2019 r., kiedy był na rekordowo niskim poziomie. Zasięg ubóstwa relatywnego właściwie się natomiast nie zmienił (ubóstwo relatywne oznacza, że w danym gospodarstwie domowym wydatki są mniejsze od wydatków w 50 proc. polskich gospodarstw). Wzrósł bowiem z 11,8 proc. do 12 proc.

– Od 2015 r. nastąpił bardzo duży wzrost publicznych nakładów finansowych na dzieci. Wprowadzono przede wszystkim świadczenie wychowawcze 500 plus, następnie rozszerzono je na wszystkie dzieci. Później rząd uruchomił Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Obecny system świadczeń dla dzieci jest bardzo dobrze rozwinięty. Jest to jeden z powodów, dla których liczba dzieci żyjących w skrajnym ubóstwie spadła z około 700 tys. w 2015 r. do 333 tys. w r. 2021 – zauważył Szarfenberg.

Ubóstwo wśród seniorów

Raport wskazuje, że chociaż ubóstwo skrajne wśród seniorów spadło, to ubóstwo relatywne od dłuższego czasu rośnie w tej grupie. W 2021 r. poniżej minimum egzystencji żyło 246 tys. seniorów.

Ekspert zauważył, że m.in. z powodu rosnącej inflacji "możemy przyzwyczajać się do mówienia, że bieda w Polsce ma twarz osoby starszej i niepełnosprawnej".

Czytaj też:

Manifestacja NSZZ "Solidarność" w Warszawie. "Największa od lat"Czytaj też:

Kaczyński opowiadał o dzikach. Anegdotę prezesa PiS ocenił profesjonalny badacz mitów