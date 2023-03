Kołodziejczak: Deweloperzy powinni oddawać 20 proc. budowanych mieszkań

– W Polsce brakuje 4 mln mieszkań, co drugi człowiek między 24 a 35 roku życia mieszka z rodzicami. Młodzi jasno mówią, nie mają dzieci z powodu braku własnego mieszkania. To jest przyczyną katastrofy demograficznej. Nasze rozwiązanie? Deweloperzy mają oddawać 20 procent mieszkań – przekonywał Michał Kołodziejczak podczas konferencji prasowej w Toruniu.

W ten sposób AgroUnia włączyła się w dyskusję nt. branży mieszkaniowej, którą zapoczątkowała Platforma Obywatelska. "Kasta deweloperska panoszy się i zarabia na mnożeniu swojego kapitału bo rządzący boją się powiedzieć głośno kto odpowiada za kryzys mieszkaniowy. Przypomnę: w Polsce brakuje 4 miliony mieszkań. Oddawanie większej części zarobków za kredyt mieszkaniowy bądź wynajem to patologia" – komentuje Kołodziejczak na Twitterze.

– Kiedy dziś powiedziałem, że wielcy deweloperzy to nie są święte krowy. To afera, bo Kołodziejczak uderzył w deweloperów. Ja opowiedziałem się za normalnymi ludzi, a nie za ludźmi którzy dziś pływają jachtami w ciepłych krajach. To jest wasze państwo, a nie deweloperów – mówił Kołodziejczak w Toruniu.

Deweloper zachwycony propozycją Tuska. "Patent na kryzys w naszej branży"

Mieszkanie prawem nie towarem – to hasło, jakie ogłosił w poniedziałek Pabianicach szef PO. Donald Tusk mówił o konkretnych rozwiązaniach. – Będziemy proponowali politykę, która rzeczywiście spowoduje, że mieszkanie będzie prawem, a nie towarem. Niektórzy mówią, że to jest lewicowe hasło -nie to nie ma nic wspólnego z żadną ideologią. To przyzwoitość – ludzie mają prawo do mieszkania – podkreślił Donald Tusk.

– Wprowadzimy "Kredyt Zero Procent" dla ludzi, którzy nie ukończyli 45 roku życia i chcieliby kupić swoje pierwsze mieszkanie! to za mieszkanie nie będzie się płaciło ponad 4 tysiące miesięcznie tylko mniej więcej 1700 zł i będzie to spłata kapitału – zapowiedział były premier. –Chciałbym, aby "Kredyt Zero Procent" dotyczył także remontów mieszkań, które wymagają ich niezbędnie – dla tych, którzy chcą mieć to swoje jedno mieszkanie, żeby mieć gdzie żyć. Będziemy również proponowali dopłatę do najmu 600 zł – poinformował podczas spotkania w Pabianicach.

– Uchylałbym obawy niektórych ekspertów, że tego typu programy wsparcia, kredyt 0 proc. czy dopłata do najmu, muszą wpłynąć na wyraźny wzrost ceny mieszkań – podkreślił polityk.

Platforma wskazuje, że to propozycje mające ułatwić pozyskanie mieszkania zwykłym obywatelom. Okazuje się jednak, że pomysły największej partii opozycyjnej są bardzo korzystne dla deweloperów. – Oczywiście, że jestem zaskoczony. Do głowy by mi nie przyszło, że Donald Tusk wyjdzie z takim programem. Muszę mu pogratulować. Znalazł dobry patent na kryzys w naszej branży. Może to i nawet zbyt duży ukłon w naszą stronę – mówi w rozmowie z "Wprost Biznes" Józef Wojciechowski, jeden z najbogatszych Polaków i właściciel firmy deweloperskiej J.W. Construction.

