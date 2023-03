Inflacja w Wielkiej Brytanii. Analitycy spodziewali się spadku tempa wzrostu cen

Jak podaje tamtejszy urząd statystyczny, w lutym ceny w Wielkiej Brytanii wzrosły o 10,4 proc. w skali roku. Oznacza to wzrost inflacji, która w styczniu sięgnęła 10,1 proc. Analitycy spodziewali się spadku do poziomu 9,9 proc.

Inflacja w Wielkiej Brytanii. Oficjalny poziom – 10,4

Wynik, podany w środę przez urząd statystyczny, przerwał trzymiesięczną serię spadków inflacji. Jak do tej pory szczyt zanotowano w październiku, kiedy osiągnęła ona 11,1 proc.

Co więcej, inflacja zaliczyła też skok w ujęciu miesięcznym. W lutym wyniosła 1,1 proc., podczas gdy w styczniu zanotowano spadek cen o 0,6 proc. Jak poinformował brytyjski urząd.

– Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły do najwyższego poziomu od ponad 45 lat. Wskutek wysokich kosztów energii i złej pogody – powiedział główny ekonomista urzędu Grant Fitzner.

Stopy procentowe w górę?

W obliczu rosnącej inflacji Bank Anglii może się zdecydować na kolejną podwyżkę stóp procentowych. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4 proc. Podwyżka może jednak spotkać się ze sporym niezadowoleniem społecznym, a sytuacja i tak jest już napięta, bo przez Wielką Brytanię przetacza się fala strajków, związana z kryzysem gospodarczym.

– Znaczące inflacyjne odbicie wzmacnia argumenty przemawiające za jutrzejszą podwyżką stóp procentowych. Jednak wydarzenia ostatnich dziesięciu dni doprowadziły do znacznego spadku oczekiwań rynkowych co do stóp procentowych; przewiduje się mniej więcej „50/50” szans na podwyżkę o 25 punktów bazowych – oznajmił doradca ekonomiczny Klubu EY ITEM, Martin Beck, cytowany przez AFP.

