Daniel Obajtek: Paliwo na święta nie będzie droższe

– Staramy się utrzymać to paliwo w takiej cenie. Natomiast jeżeli chodzi o okres poświąteczny, wszystko się może zdarzyć. Zrobimy wszystko, jesteśmy odpowiedzialną firmą, żeby paliwa w Polsce były jednymi z najtańszych w Europie – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek w Polsat News.

– Nie ma żadnego monopolu, a faktem jest, to są fakty, że jesteśmy jednym z krajów, gdzie są najtańsze paliwa. W związku z tym nie ma tu żadnej pozycji monopolu – dodał Obajtek.

Uniezależnienie od surowców z Rosji

Prezes Orlenu odniósł się do kwestii zależności od rosyjskiej ropy.– Były dwie umowy, które cały czas aneksując, myśmy je zmniejszali, wolumen zakupu ropy, prowadząc największy proces dywersyfikacji, który był trudnym procesem – zaznaczył.

– Nie ma już tych kontraktów. Te dwa kontrakty to było w sumie 20 proc. ropy do Polski, bo wcześniej zdywersyfikowaliśmy dostawy. Jeden z Rosnieftem wygasł w styczniu, nie przedłużaliśmy go. Drugi kontrakt z Tatnieftem, w momencie kiedy została nam wstrzymana dostawa ropy, po wizycie prezydenta Bidena, mieliśmy argument, który pozwoli nam wypowiedzieć ten kontrakt. I na tej podstawie bez kar wypowiedzieliśmy ten kontrakt. To się stało generalnie parę dni temu – poinformował Obajtek.

Obajtek prezesem zarządu PKN Orlen na kolejną kadencję

30 marca minister aktywów państwowych powołał Daniela Obajtka na członka zarządu PKN Orlen nowej, trzyletniej kadencji. Następnie rada nadzorcza spółki powierzyła Obajtkowi funkcję prezesa.

Obajtek jest prezesem zarządu i dyrektorem generalnym PKN Orlen od 6 lutego 2018 roku. Wcześniej, od 2017 roku do lutego 2018 roku, pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa. W latach 2016 – 2017 kierował Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od lipca 2016 roku do lutego 2018 roku był członkiem rady nadzorczej spółki Lotos Biopaliwa. Od czerwca 2016 roku do lutego 2018 roku był przewodniczącym rady nadzorczej Dalmor.

