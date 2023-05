Na drodze do małego atomu – amerykański partner KGHM w Polsce

Przedstawiciele firmy deklarują wsparcie dla zielonych inwestycji oraz nawiązanie kontaktów z uczelniami wyższymi. Podczas kilkudniowej wizyty przedstawicieli NuScale, oprócz spotkań z kadrą zarządzającą KGHM, zaplanowane są również rozmowy w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

"Projekty rozwojowe, aby realizować ambitną politykę"

– Jesteśmy w gronie firm z nowoczesnym podejściem do transformacji i rozwiązań proklimatycznych. Przyjęliśmy ambitną Politykę Klimatyczną, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez KGHM do 2050 roku. Do tego potrzebujemy wyzwań i projektów rozwojowych, jak budowa małej, modułowej elektrowni jądrowej. Krok po kroku realizujemy nasze założenia – mówi Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Prezes KGHM dodał, że SMR-y będą w przyszłości gwarancją stabilności działania miedziowej spółki. Podkreślił, że transformacja energetyczna firmy w kierunku źródeł odnawialnych i reaktorów jądrowych, będzie też istotnym elementem całego polskiego miksu energetycznego.

John Hopkins, prezes NuScale mówił, że bezpieczeństwo energetycznie stało się niezwykle istotne, w związku z sytuacją w centralnej i wschodniej Europie. Dodał, że zmiany klimatyczne i tematy dotyczące transformacji energetycznej wychodzą na pierwszy plan.

W 2022 roku KGHM podpisał z amerykańskim przedsiębiorstwem NuScale Power, LLC (dostawcą technologii jądrowej) umowę o prace wstępne stanowiącą pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej Grupy KGHM. W kwietniu miedziowy gigant złożył w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy małej modułowej elektrowni jądrowej (SMR) w Polsce.

Decyzja zasadnicza to pierwsza decyzja w systemie pozwoleń administracyjnych dla inwestycji w obiekty energetyki jądrowej w Polsce, o jaką może ubiegać się inwestor. Uzyskanie decyzji zasadniczej stanowi wyraz poparcia państwa dla realizacji danego przedsięwzięcia oraz uprawnia do ubiegania się o uzyskanie szeregu kolejnych decyzji administracyjnych takich jak m.in. decyzja lokalizacyjna czy zezwolenie na budowę.

NuScale jako pierwszy i do tej pory jedyny dostawca technologii SMR otrzymał certyfikację dla modułu o mocy 50 MW od Amerykańskiej Komisji Dozoru Jądrowego (NRC). W styczniu br. NuScale wystąpił do NRC z wnioskiem o certyfikację modułu o mocy 77MW, którą ma otrzymać w 2024 r.

NuScale złożył już w grudniu 2022 roku pierwsze zamówienie na produkcję komponentów zbiorników ciśnieniowych, co stanowi wyraz znacznego zaawansowania tego dostawcy technologii w procesie jej faktycznego wdrożenia. W maju 2023 r. na zlecenie NuScale firma Doosan Enerbility Co. Ltd rozpoczęła produkcję odkuwek dla pierwszej elektrowni VOYGR-6TM o mocy 462 MW, która ma powstać w Stanach Zjednoczonych w stanie Idaho dla Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS).

Miedziowy gigant

KGHM swoje działania prowadzi w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju i nieustannie podejmuje starania, aby cały ciąg technologiczny był bezpieczny, innowacyjny i zgodny z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Swoje działania i zobowiązania w tych obszarach zawarto w Polityce Środowiskowej i Polityce Klimatycznej spółki, której nadrzędnym celem jest osiągnięcie przez neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Dla miedziowego giganta kluczowe są też inwestycje, które przyczyniają się do transformacji energetycznej. KGHM dąży do dywersyfikacji źródeł energii, w tym aktywnie wykorzystując źródła odnawialne. Do 2030 roku 50% energii elektrycznej zużywanej przez KGHM będzie pochodziło z własnych źródeł, w tym z OZE. Już teraz kopalnia Sierra Gorda w Chile jest w 100 proc. zasilana energią z odnawialnych źródeł.

